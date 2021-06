Kiedy szczegóły ws. luzowania obostrzeń? Minister odpowiada

Pytany o plany luzowania obostrzeń, w tym dotyczących zgromadzeń i protestów spontanicznych, minister zdrowia poinformował, że podczas środowej konferencji prasowej zostaną przedstawione "dalsze kroki luzujące". – To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji – powiedział.

Adam Niedzielski dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, przedstawi informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje.

"Kosmetyczne zmiany"

– Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach, ale jutro na konferencji, na briefingu przedstawię szczegóły – zapowiedział Niedzielski.

Podczas konferencji dziennikarze wrócili do tematu zgromadzeń publicznych. Szef resortu zdrowia powtórzył, że szczegółowa informacja na ten temat będzie udzielona na środowej konferencji prasowej. – Zgromadzenia są jednym z takich obszarów, co do których jutro prawdopodobnie podejmiemy decyzję o zwiększeniu limitów z tym związanych – przekazał Adam Niedzielski.

Wydłużenie kwarantanny dla osób z alertową mutacją koronawirusa

W swoim wtorkowym wystąpieniu minister poinformował też, że przygotowywany jest projekt, który wydłuży kwarantannę z 10 do 14 dni dla osób ze zidentyfikowaną alertową mutacją koronawirusa. Podkreślił, że nadzór sanepidu nad takimi ogniskami ma specjalny charakter.

"To nie jest przesądzone". Premier o znoszeniu obostrzeń