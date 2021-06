Jaśkowiak szokuje. "Te 123 lata obecności w Prusach..."

1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności został zainaugurowany projekt Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

"Potrzebna jest „szkoła dla prezydentów", żartował Paweł marząc o miejscu, w którym samorządowcy mogliby pogłębiać wiedzę. No i jest: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza rusza! " – napisała europoseł KO Magdalena Adamowicz na Twitterze.

W uroczystościach uczestniczył prezydent Jaśkowiak. Podczas panelu, w którym wziął udział, polityk podzielił się swoimi szokującymi uwagami na temat relacji polsko-niemieckich.

– U nas ten pruski element, te 123 lata tej obecności w Prusach i to wszystko, co się z tym wiązało, jednak prowadzi do tego, że się świetnie rozumiemy, jeśli chodzi o Gdańsk, Wrocław i uważamy, że z wiedzy, z nauki warto czerpać, należy czerpać i w związku z tym tak dobrze się u siebie wzajemnie czujemy – mówił Jaśkowiak.

twitter

Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

Celem działalności zainaugurowanego w Gdańsku Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza jest "kształcenie liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i biznesu w zakresie łączenia praktyki z teorią, skutecznego działania opartego na etycznej postawie czy rozwijania idei solidarności we współczesnym świecie".

Podczas dzisiejszych uroczystości, podpisano Akt Założycielski. Jego sygnatariuszami są Magdalena Adamowicz, Piotr Adamowicz, Jacek Bendykowski, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Jaśkowiak, Jacek Karnowski, Basil Kerski, Paweł Kowal, Agnieszka Owczarczak i Rafał Trzaskowski.

Czytaj też:

Szokujące doniesienia ws. Thun. Tydzień przed decyzją TSUE lobbowała przeciw polskiej kopalniCzytaj też:

"Nowa Polka babci". Skandaliczna reklama niemieckiej firmy