Morderstwo Krzysztofa Olewnika. Nowy odcinek "Magazynu śledczego" Anity Gargas

Okrutne tortury, bestialskie zabójstwo i 20 lat śledztwa, które przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. W tle prominentny polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz zakorzenieni w PRL funkcjonariusze. Reporterzy „Magazynu śledczego Anity Gargas" idą tropem jednej z najgłośniejszych zbrodni III RP - zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

Jak to możliwe, że do tej pory nie udało się ustalić zleceniodawców porwania i morderstwa? Dlaczego policja i prokuratura badające sprawę wykazały się nieprawdopodobną wręcz nieudolnością? Dlaczego żaden ze śledczych, którzy mogli przyczynić się do śmierci Krzysztofa Olewnika, nie poniósł odpowiedzialności? Kim była ważna osoba, która przyjeżdżała do Krzysztofa Olewnika, gdy był wieziony w domu jednego z zabójców? Jakie były okoliczności śmierci morderców oraz wielu innych osób, które mogłyby rzucić światło na tożsamość zleceniodawców porwania i zabójstwa? Czy po 20 latach można jeszcze dojść do prawdy o śmierci Krzysztofa Olewnika?

„Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:10 w TVP1.

