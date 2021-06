Działaczki polskiej mniejszości na Białorusi przetransportowane do Polski

Informację ws. przetransportowania do Polski działaczek przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Na skutek działań polskich służb dyplomatyczno-konsularnych, 25 maja 2021 r. do Polski przyjechały działaczki mniejszości polskiej z Białorusi panie Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa" – poinformowano na stronie resortu. Jak podkreślonom, osobom tym udzielono niezbędnego wsparcia i zostały otoczone odpowiednią opieką.

Nie wszyscy zgodzili się na transport do Polski

O sprawie informowała - jeszcze przed oficjalnym komunikatem resortu spraw zagraniczych - za pośrednictwem mediów społecznościwych szefowa telewizji Białsat Agnieszka Romaszewska-Guzy. Dziennikarka opisała kulisy w jakich doszło do wyjazdu naszych rodaków z terytorium Białorusi.

"Według niepotwierdzonych ale wiarygodnych informacji 3 z 5 więzionych na Białorusi polskich działaczy zostało "deportowanych"do Polski. Przed granicą dano im papiery o zwolnieniu i zmuszono do podpisania oświadczenia o zakazie wyjazdu z Białorusi. Czyli - powrócić nie mogą" – napisała.

Z informacji przekazanych przez Romaszewską wynika, że zgody na wywiezienie do Polski nie podpisał Andrzej Poczobut.

Przypomnijmy, że Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz szefowa tego związku w Lidzie Irena Biernacka zostały aresztowane a 5 kwietnia przedstawiono im zarzuty dot. "podżeganie do nienawiści". Wcześniej zarzuty usłyszeli też inni działacze polskiej mniejszości na Białorusi: Andrzej Poczobut i Maria Tiszkowska. Ich czyny białoruska prokuratura zinterpretowała jako "rehabilitację nazizmu", za co grozi kara od 5 do 12 lat.

