Aborcyjny Dream Team radzi: Kiedy dziecko staje się przeciwnikiem aborcji, wytłumacz, że jest powszechna

W opublikowanym przez Aborcyjny Dream Team poradniku znajdziemy m.in. radę, jak odpowiedzieć dziecku na pytanie, czym jest aborcja.

"Odpowiedź powinna być oczywiście dostosowana do wieku i wiedzy osoby pytającej. Tłumaczenie pięcioletniej osobie procedury medycznej z użyciem określeń biologicznych raczej nie skończy się dobrze. Dziecko niewiele zrozumie i będzie poszukiwać odpowiedzi gdzieś indziej. Małym dzieciom w przedziale wiekowym 3–7 lat taka odpowiedź powinna wystarczyć: aborcja dzieje się wtedy, gdy osoba jest w ciąży, ale nie chce w niej być. Niektóre osoby biorą specjalne tabletki, by już nie być w ciąży" – czytamy.

"Starsze dzieci chodzące już do szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zadawać więcej pytań, by zrozumieć na czym aborcja dokładnie polega. Możesz zaspokoić ich ciekawość mówiąc: aborcja dzieje, się wtedy gdy osoba jest w ciąży i już nie chce w niej być. W brzuchu bardzo małe, połączone ze sobą komórki zaczynają rosnąć, aż urosną tak bardzo, że stają się dzieckiem. To jest jednak długi proces. Niektóre osoby biorą specjalne tabletki, albo mają operacje, by usunąć te komórki, zanim staną się dzieckiem" – radzi Aborcyjny Dream Team.

Dlaczego aborcja?

W poradniku znajdziemy również wskazówki, jak wytłumaczyć dziecku, dlaczego ktoś decyduje się na aborcję.

"Jeśli zależy Ci, by twoje dziecko w przyszłości nie oceniało decyzji reprodukcyjnych innych osób, to postaraj się wytłumaczyć, że każda osoba może mieć swój powód, i nie ma podziału na mniej czy bardziej uzasadnione powody. Wszystkie są ważne" – napisano.

Według Aborcyjnego Dream Teamu, można dokonać aborcji bo "po prostu ktoś nie chce być w ciąży" albo "grupa komórek rozwija się źle", a także z powodu braku pieniędzy, czy tez dlatego, że już ma się tyle dzieci, ile się chce.

"Ważne, żeby pokazać, jak bardzo aborcja jest powszechna – prawie 1 na 4 osoby mogące zajść w ciążę decyduje się na aborcję w pewnym momencie swojego życia" – twierdzi autorka opracowania.

"Starszym dzieciom czy nastolatkom naprawdę warto podawać rzetelne informacje, fakty, czasem nawet dyskutować. Pamiętajmy, że nastoletnie osoby z pewnością doświadczyły już stygmatyzacji aborcji, podobnie jak my żyją w patriarchalnym społeczeństwie, być może chodzą na wychowanie do życia w rodzinie, mają znajomych, z którymi na takie tematy się rozmawia" – czytamy dalej.

Rosnący przeciwnik

Zwolenniczki aborcji nie zostawiły bez odpowiedzi również sytuacji, w której w domu rośnie nam przeciwnik aborcji i radzą, jak wyplenić z niego takie myślenie.

"Jeśli zauważasz, że twoje dziecko staje się przeciwnikiem/przeciwniczką aborcji, staraj się nie oceniać jej/jego poglądów, ale posługuj się faktami, spokojnie tłumacz, że obrazy pokazywane na banerach są fałszowane. Możesz wykorzystać statystki np. Światowej Organizacji Zdrowia, ale też sięgnąć po polskie realia, udowodnić, jak bardzo aborcja jest powszechna" – radzi Aborcyjny Dream Team.

