Zmiany w Kancelarii Premiera. Nowa funkcja byłego wiceministra zdrowia

Informacje o zmianach w rządzie przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Piotr Müller.

"Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Marka Zagórskiego z funkcji sekretarza stanu odpowiedzialnego za informatyzację (z dniem 7 czerwca)" – napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Podkreślając, że ostatnie kilka lat to przełomowe zmiany w zakresie usług cyfrowych, Müller wymienił wśród nich: Blisko 11 milionów profili zaufanych, setki usług cyfrowych ułatwiających realizację zadań publicznych, zwiększenie dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu, dowód osobisty i prawo jazdy oraz inne dokumenty w formie elektronicznej.

W ostatniej części swoich wpisów poinformował, że Zagórskiego zastąpi były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który - jak podkreślił - "ma ogromne doświadczenie w zakresie informatyzacji usług zdrowotnych (Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta, e-skierowanie)". Nowy minister swoją funkcję obejmie 8 czerwca.

O tym, że Cieszyński zostanie powołany na funkcję ministra odpowiedzialnego za informatyzację informował we wtorek serwis Interia.

Kim jest Janusz Cieszyński?

Janusz Cieszyński odszedł z Ministerstwa Zdrowiaw sierpniu ubiegłego roku. W resorcie był odpowiedzialny m.in. za kontakt z mediami. Brał także udział w kluczowych negocjacjach MZ z partnerami – Izbą Pielęgniarek i Położnych, reprezentującym środowisko lekarskie Porozumieniem Rezydentów, Porozumieniem Zielonogórskim, Związkiem Szpitali Powiatowych.

Do innych zadań Cieszyńskiego należało uruchomienie e-skierowań i e-recept oraz resortowe zakupy. To właśnie zakup maseczek i respiratorów zostały odebrane przez opinię publiczną jako kontrowersyjne. To Cieszyński podpisał bowiem umowę z handlarzem bronią na ich zakup. Ostatecznie do Polski trafiło tylko 200 z 1241 sztuk sprzętu.

W listopadzie 2020 roku Cieszyński objął stanowisko wiceprezydenta Chełma. Do jego głównych zadań w ratuszu należeć miały "wdrożenie projektu cyfryzacji Urzędu Miasta, koordynacja projektu budowy Medycznego Miasteczka oraz współtworzonej przez siebie miejskiej strategii walki z COVID-19, a także współpraca z Kancelarią Premiera i administracją rządową".

