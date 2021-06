"Strategiczna i proobywatelska decyzja". Konfederacja proponuje debatę kandydatów na RPO

W ubiegły czwartek minął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało na tę funkcję Lidię Staroń. Z kolei kandydatem KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i koła Polskie Sprawy na Rzecznika Praw Obywatelskich jest prof. Marcin Wiącek. Jego kandydaturę poparło też Porozumienie Jarosława Gowina.

Jak podkreśla Konfederacja, w Sejmie doszło do sytuacji, w której to głosy jej posłów zadecydują o tym, która z tych dwóch osób zostanie wybrana na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ugrupowanie to nie deklarowało, któremu z zaproponowanych kandydatów zamierza udzielić swojego poparcia. Teraz jednak zdecydowało się złożyć pewną propozycje.

"Podjęliśmy strategiczną i pro-obywatelską decyzję"

"Wszystko wskazuje na to, że będzie to kluczowe głosowanie, bo już w Senacie, zarówno pani senator jak i pan profesor, otrzymają potrzebną większość głosów. Dlatego podjęliśmy strategiczną i pro-obywatelską decyzję, by zorganizować publiczną, OTWARTĄ dla wszystkich obywateli DEBATĘ między obojgiem kandydatów!" – czytamy na oficjalnym profilu Konfederacji na Facebooku.

Ugrupowanie zapewnia, że nie interesuje go opinia tej czy innej partii. "[...] interesują nas odpowiedzi kandydatów na ważne pytania i Wasze zdanie, bo RPO reprezentować ma każdego z Was!" – wskazano w poście.

Co na to kandydaci?

Zaproponowana przez Konfederację debata, miałaby być transmitowana na żywo w mediach społecznościowych, a media tradycyjne mogłyby pobrać z niej sygnał. "Rezultat tej debaty, opinie i oceny widzów będą miały wpływ na decyzją, jaką podejmiemy. Niezwykle ważne jest to, że podczas debaty pytania zadawać będą mogli internauci! Czynnik obywatelski jest tutaj kluczowy" – podkreślają Konfederaci.

Z informacji przekazanych przez tę partię wynika, że zaproszenia na debatę już zostały wysłane do kandydatów. "Pani senator wstępnie wyraziła chęć wzięcia udziału w debacie. Pan profesor również zadeklarował udział" – poinformowano.

Debata została zaplanowana na piątek 11 czerwca na godz. 12:00. Jak jednak podkreślają jej inicjatorzy, możliwe jest przyspieszenie terminu na poniedziałek 7 czerwca, jeśli dojdzie do przyspieszenia harmonogramu posiedzenia Sejmu.

