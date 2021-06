"Absolutny rekord". Dworczyk: System szczepień uzyskał zakładaną wydajność

"Wczoraj wykonaliśmy ponad 620 tysięcy szczepień – to absolutny rekord i dowód, że system uzyskał zakładaną wydajność. W czerwcu do Polski dojedzie kolejne 15 mln szczepionek. Teraz dla nas wszystkich najważniejsze zadanie i wyzwanie - przekonywać i szczepić" – napisał w czwartek na Twitterze Dworczyk. Dodał, że w czerwcu do Polski dojedzie kolejne 15 mln szczepionek. Swój wpis opatrzył hasztagiem "#SzczepimySię".

Z grafiki dołączonej przez szefa KPRM i pełnomocnika rządu ds. programu szczepień wynika, że w środę wykonano dokładnie 620 tys. 834 szczepienia. We wtorek wykonano w całej Polsce ponad 456 tys. szczepień przeciw COVID-19.

Jak przebiega akcja szczepień?

Według informacji na rządowej stronie, dotąd wykonano 21 mln 174 tys. 546 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 7 mln 700 tys. 322 osób. Do tej pory do Polski dostarczonych zostało 24 mln 478 tys. 260 dawek szczepionki.

Koronawirus w Polsce

Mamy 572 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podał resort zdrowia w czwartkowym komunikacie. Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (69), dolnośląskiego (66), wielkopolskiego (62), mazowieckiego (58), małopolskiego (45), lubelskiego (42), łódzkiego (42), zachodniopomorskiego (32), opolskiego (31), kujawsko-pomorskiego (28), pomorskiego (23), podlaskiego (19), podkarpackiego (16), świętokrzyskiego (12), warmińsko-mazurskiego (11), lubuskiego (10).

Z powodu COVID-19 zmarło 30 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 61 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 2 874 092/ 74 075 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).