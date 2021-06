Kosiniak-Kamysz: To już naprawdę głupio wygląda

O sporach między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim głośno jest co najmniej od momentu wyborów kopertowych. Prezes PiS udzielił niedawno wywiadu tygodnikowi "Wprost", gdzie wskazał, że był pomysłodawą wyborów kopertowych, które to rozwiązanie umożliwiało ominięcie oporu samorządów. – Później się okazało, że jest dużo trudności i kłopotów, również po naszej stronie. Pewnych rzeczy nie mogliśmy uchwalić – podkreślił i odniósł się do postawy lidera Porozumienia: "I rzeczywiście ówczesne zachowanie Jarosława Gowina było niewłaściwe. Mówiłem mu to wielokrotnie".

Do sporów między PiS a Porozumieniem dochodzi jednak na wielu polach. Niedawno partia Gowina zadeklarowała, że nie poprze kandydata PiS na RPO, a zamiast tego wesprze kandydata PSL.

"To niestety stał się cyrk"

O zachowanie lidera Porozumienia był pytany Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Interią. – Dał wyraźny sygnał, że teraz jego kolej zgłaszania kandydata – ocenia.

– Pokazuje też, że nie chce brać udziału w tym cyrku pod hasłem "wybór RPO". To niestety stał się cyrk, jeśli cztery razy się nie udało wybrać rzecznika praw obywatelskich. My, jak i Jarosław Gowin, dostrzegamy konieczność zakończenia zakończyć patu w tej sprawie. To już naprawdę głupio wygląda w oczach obywateli, bo przez rok politycy nie doszli w tak ważnej sprawie do porozumienia – podkreśla lider ludowców.

Polityk podkreślił jednocześnie, że jeżeli do Senatu trafi kandydatura Lidii Staroń, to politycy PSL jej nie poprą. Kosiniak-Kamysz przyznał ponadto, że swego czasu odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim na temat koalicji, ale jak podkreślił "to jest pieśń przeszłości".

Czytaj też:

Przesilenie w Zjednoczonej Prawicy. "Teraz przegiął, jakby Bóg odebrał mu rozum"Czytaj też:

Zamieszanie wokół kandydatur na RPO. Winnicki: Jak w totalizatorze