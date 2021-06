Ile zarabia Lewandowski? "Forbes" opublikował listę najlepiej zarabiających sportowców

W zestawieniu "Forbes" uwzględnione zostały zarobki sportowców w okresie od 1 maja 2020 do 1 maja 2021 roku. Brane pod uwagę są przychody zarówno z nagród za wyniki sportowe lub kontraktów z klubami, jak i ze sponsoringu czy działalności gospodarczej. Wygląda na to, że pandemia nie odbiła się negatywnie na zarobkach najpopularniejszych sportowców.

Liderem zawodnik MMA

Liderem zestawienia okazał się słynny irlandzki zawodnik MMA Conor McGregor. Sportowiec zarobił 180 mln dolarów. Co wiekawe, 158 mln to przychody osiągnięte poza oktagonem. Są to pieniądze uzyskane ze sprzedaży większościowego pakietu własnej marki whisky.

Piłkarze na podium

Dalej znalazły się największe współczesne gwiazdy piłki nożnej: Argentyńczyka Leo Messiego z FC Barcelony i Portugalczyka Cristiano Ronaldo z Juventusu. Licząc pensję z kontraktu, premie i umowy sponsorskie, zarobili,odpowiednio: 130 i 120 mln dolarów.

W czołowej dziesiątce znaleźli się też dwa futboliści amerykańscy: Dak Prescott (107,5 mln) z Dallas Cowboys i Tom Brady (76 mln) z Tampa Bay Buccaneers, dwaj amerykańscy koszykarze: LeBron James (96,5 mln) z Los Angeles Lakers i Kevin Durant (75 mln) z Brooklyn Nets, brazylijski piłkarz Neymar (95 mln) z Paris Saint-Germain, słynny szwajcarski tenisista Roger Federer (90 mln) i brytyjski mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton (82 mln).

Ile zarobił Lewandowski?

W corocznym zestawieniu magazynu "Forbes" znalazł się tylko jeden Polak. To Robert Lewandowski.

Kapitan polskiej reprezentacji zarobił w omawianym okresie 34 miliony dolarów. 27 mln to zarobki z tytułu kontraktu i premii z Bayernem Monachium.

"Lewy" znalazł się w końcówce najlepszej pięćdziesiątki – na 48. miejscu, ex aequo ze znakomitym meksykańskim bokserem Saulem "Canelo" Alvarezem i hiszpańskim piłkarzem Andresem Iniestą.

