Terlecki do dymisji? Wypij: Powinien zrezygnować

Nie milkną echa wpisu Ryszarda Terleckiego na temat spotkania liderki białoruskiej opozycji z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W piątek po wspólnej konferencji prasowej z Trzaskowskim, Cichanouska wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Campus Polska Przyszłości – inicjatywę wiceprzewodniczącego PO skierowaną do młodych.

Sytuację skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na swoim profilu na Twitterze napisał, że skoro Cichanouska bierze udział w "mityngu" Trzaskowskiego, to powinna szukać pomocy w Moskwie, a nie w Polsce. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" –napisal.

Platforma Obywatelska poinformowała, że złożyła wniosek o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Wypij o Terleckim: W mojej opinii powinien zrezygnować z funkcji

Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia Michał Wypij.

– Wpis był skandaliczny. Pan marszałek powinien przeprosić. Ktoś z przyjaciół powinien mu podpowiedzieć, żeby weekendowo wyłączał Twittera – ocenił.

Na pytanie, czy Porozumienie poprze wniosek ws. odwołania Terleckiego, Wypij odpowiedział, że marszałek "powinien zachować się jak mężczyzna i podjąć honorową decyzję". – Powinien zacząć od przeprosin. My podejmiemy decyzję demokratycznie w Porozumieniu. Rozmowa na temat przyszłości marszałka Terleckiego jest przed nami – wyjaśnił.

Dopytywany jednak, czy według niego Ryszard Terlecki powinien być nadal wicemarszałkiem Sejmu, polityk Porozumienia odpowiedział wprost: "W mojej opinii powinien zrezygnować z funkcji".

Czytaj też:

"Nie ma w tym nic nadzwyczajnego". Dworczyk komentuje słowa TerleckiegoCzytaj też:

PiS "wypchnie" Gowina z rządu? "Biorę pod uwagę taki scenariusz"