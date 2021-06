Nowe informacje ws. tragicznej śmierci prof. Łapińskiego i jego żony

Jak podaje "Kurier Poranny", do tragedii doszło w środę wieczorem, kiedy do Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwonił mężczyzna z prośbą o pomoc. Powiedział, że udzielał pierwszej pomocy żonie, która topiła się w basenie. Kiedy służby dotarły na miejsce, odnalazły ciała dwóch osób w basenie – 53-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. "Kurier Poranny" poinformował, że ofiary to znany profesor Tadeusz Łapiński z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz jego żona, która pracowała na oddziale covidowym.

Nowe informacje na temat tragedii

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci medyków. Służby początkowo podejrzewały, że przyczyną tragedii mogło być porażenie prądem. Tę wersję wykluczyły jednak wstępne wyniki sekcji zwłok.

– Sekcja zwłok wykluczyła porażenie prądem i udział osób trzecich – przekazał w rozmowie z dziennikiem "Fakt" prok. Karol Radziwonowicz, szef Prokuratury Rejonowej w Białymstoku.

Na razie nie ma pewności, co do przebiegu tragedii, jednak śledczy podejrzewają, że był nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Prof. Łapiński prawdopodobnie zobaczył ciało żony, która się utopiła, a podczas akcji reanimacyjnej dostał zawału.

Uniwersytet żegna profesora

Informacja o śmierci profesora i jego żony pojawiła się także na stronie internetowej białostockiego Uniwersytetu Medycznego. "Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca br. zmarli tragicznie prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński i Jego Żona dr Małgorzata Michalewicz, pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. (...) W Zmarłym żegnamy wspaniałego człowieka, szanowanego nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży" – napisano w komunikacie UMB.

