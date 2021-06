Szokujące nagranie z "Tour de Konstytucja". Dzieciom opowiadano o aborcji

"Tour de Konstytucja" została zainicjowana kilka dni temu. Jak czytamy w internecie jest to "obywatelskie wydarzenie ogólnopolskie", którego tematem przewodnim jest pytanie o to, "jakie powinno być państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne".

W wydarzeniu biorą udział środowiska sprzyjające opozycji, Komitet Obrony Demokracji oraz część środowisk sędziowskich. Wśród twarzy akcji są m.in. były muzyk Zbigniew Hołdys oraz Adam Bodnar.

"Panie się naraziły"

W ramach "Toru de Konstytucja" sędzia Waldemar Żurek zawitał dzisiaj do małopolskich Dobczyc. Oprócz sędziego głos zabierali prokuratorzy z Krakowa oraz działacze KODu. Oprócz ustawy zasadniczej omawiano również sytuację Polski w Europie. Wydarzenie jednak nie cieszyło się szczególną popularnością.

Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy na placu pojawiły się przedszkolanki prowadzące kilkuletnie dzieci. – Brawo! Uznanie dla pań, że się naraziły! Odważyły się! cudowne dzieci, nadzieja naszego kraju. Jakby w domu pytali skąd to macie, to powiedzcie, że to od konstytucji – pokrzykiwali radośnie organizatorzy.

Do dzieci o aborcji

Na plac zostały przyprowadzone również dzieci z pobliskiej szkoły. Szokować może, że oprócz "nauk" o ustawie zasadniczej, organizatorzy postanowili poruszyć temat aborcji.

– Ścigamy za wszystko. Był tutaj przykład aborcji. Jedziecie do Czech, a my jako prokuratura zatrzymujemy was na granicy, bo takie jest rozporządzenie. Cóż z tego, że jest ono niezgodne z konstytucją – mówił jeden z prokuratorów Bolesław Laszczak do uczniów podstawówki.

Sędzia Żurek zwracając się dzieci, opowiadał z kolei, że prezydent Duda złamał prawo i może go za to w przyszłości osądzić Trybunał Stanu.

