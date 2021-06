"Od dłuższego czasu jest kryzys". Rada programowa Polskiego Radia odrzuciła sprawozdanie ws. misji

Za odrzuceniem sprawozdania zagłosowało sześciu członków rady (Piotr Apel, Andrzej Różański, Renata Butryn, Barbara Zdrojewska, Jakub Kowalski i Jan Ordyński), zaś pięciu wstrzymało się od głosu (m.in. Marek Suski, Małgorzata Gosiewska, Elżbieta Królikowska-Avis, Hanna Budzisz). Tylko dwóch poparło dokument (Jędrzej Karol Lipski, Dariusz Wasilewski).

Słów krytyki ws. tego, co obecnie dzieje się w Polskim Radiu nie szczędził przewodniczący rady i poseł PiS Marek Suski. – W Polskim Radiu jest od dłuższego czasu kryzys. Jest bardzo duży spadek dochodów z reklam. Jest bardzo zła sytuacja w Trójce, wciąż nie ma dyrektora Programu 3. W ciągu roku trzykrotnie zmieniali się dyrektorzy. W Polskim Radiu nie dzieje się dobrze. Wyrazem jest mniejsza ilość programów. Radio nie radzi sobie ze znalezieniem pomysłu na Trójkę. Mamy katastrofalny spadek słuchalności. Pani prezes nie przedstawiła wizji wyjścia z tej sytuacji. Większość członków rady programowej albo się wstrzymała albo była przeciw. Były tylko dwa głosy za przyjęciem tego sprawozdania – powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl.

– Z niepokojem oczekujemy wciąż na przedstawienie ramówki Programu 3 Polskiego Radia. Trójka nie tylko nie ma dyrektora, ale nawet nie ma ramówki – dodaje Suski.

Z opinią Marka Suskiego nie zgadza się jednak Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. "Jest dokładnie odwrotnie od tego co mówi on i co głosi też POstkomuna. Chcę też przypomnieć,że politycy różnych partii i frakcji nie mają wpływu na media publiczne.Ani na politykę kadrową,ani na program" – napisała na Twitterze.

Agnieszka Kamińska jest prezesem Polskiego Radia od stycznia 2020 roku. Do zarządu firmy została powołana w grudniu 2019 roku. Od lutego 2019 roku była szefową radiowej Jedynki, a od marca 2018 roku do stycznia 2019 wicedyrektor Polskiego Radia 24. Wcześniej przez 12 lat była związana z Telewizją Polską.