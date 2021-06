Premier ogłasza kolejne luzowanie obostrzeń

– Musimy cały czas zachowywać czujność, ale faktem jest, że każdego dnia przybywa osób zaszczepionych. Także pierwszą dawkę (...) Łącznie wykonanych szczepień to ponad 23 mln – wskazał premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie szef rządu podkreślił, że pandemia na świecie wciąż się nie zakończyła. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie liczba zakażeń zaczęła rosnąć.

Zmiany w restrykcjach. Dwa etapy

Zgodnie z zapowiedzią premiera, już wkrótce ma zostać uruchomiona Strefa Kibica na Stadionie Narodowym

Od 13 czerwca w kościołach będzie mogło być więcej osób – zajęta będzie mogła być połowa miejsc. Dodatkowo od tego dnia wróci możliwość jedzenia i picia w kinach i teatrach.

Od 26 czerwca kolejne zmiany, które będą obowiązywały do końca sierpnia. Więcej osób będzie mogło przebywać na targach i konferencjach: 1 osoba na 10m2; zwiększone zostaną też limity podczas wydarzeń sportowych i koncertach na obiektach sportowych – 50 proc. miejsc będzie mogło być zajęte; kolejne poluzowanie to hotele i obiekty wypoczynkowe – limit zajętych miejsc będzie wynosił 75 proc. (do limitu nie będą wliczane dzieci do 12 r.ż.).

Kolejne zmiany to otwarcie dyskotek (limit 150 osób). Widownia na obiekatch sportowych będzie mogła byc wypełniona w 50 proc. W kinach i teatrach będzie mogło być zajętych 75 proc. miejsc. Podobnie w restauracjach i wesołych miasteczkach. Od 26.06 siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw z nowym limitem uczestników – 1 osoba na 10 m².

Odpowiednie rozporządzenie ma być gotowe najpóźniej w sobotę.

– Każdą z tych zasad uzupełniamy o zasadniczą regułę. Te limity nie obowiązują dla osób zaszczepionych. De facto od tempa szczepień będzie zależał zakres możliwości korzystania z koncertów czy hoteli – powiedział szef rządu.

Niedzielski: Nasz system się sprawdza

– Najważniejsza informacja to ta, że nasza ścieżka luzowania obostrzeń nie prowadzi do zwiększania liczby zakażeń – powiedział podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Równolegle realizujemy ograniczenie infrastruktury covidowej. W ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyliśmy dostępność łóżek o ok. 30 tys. łóżek. Teraz jest to 14 tys. dostępnych łóżek – wskazał polityk.

