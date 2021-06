"Dbajmy o naszych seniorów!". Premier złożył życzenia najstarszej Polce

"Urodziła się w 1906 roku, gdy Rzeczypospolitej oficjalnie wciąż nie było na mapach. Jednak dzięki pamięci i tradycji kultywowanej przez takich jak Ona, którzy nosili Polskę w sercu i przeżyli wielkie próby XX wieku, jesteśmy dziś tutaj, rozwijamy się, mówimy po polsku i cieszymy wolnością.

Pani Tekla Juniewicz – najstarsza Polka, kończy dziś 115 lat. I nawet koronawirus jej nie straszny. Chciałbym życzyć wszystkim, by żyli i cieszyli się jak najlepszym zdrowiem co najmniej tak długo, jak Ona. Dbajmy o naszych Seniorów! Pani Teklo - wszystkiego, co najpiękniejsze w spokojnej jesieni życia!" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Osobiście premier odwiedził panią Teklę dwa lata temu.

Minister u seniorki

Panią Teklę z okazji urodzin odwiedziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Mieliśmy zaszczyt z panem wojewodą złożyć w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego urodzinowe najstarszej Polsce – 115-latce, pani Tekli – powiedziała Maląg podczas briefingu prasowego w Ogrodzieńcu (Śląskie).

– Podczas spotkania solenizantka otrzymała list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego – zaznaczył towarzyszący szefowej MRiPS wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Najstarsza Polka

Pani Tekla urodziła się 10 czerwca 1906 r. w Krupsku, na terenie ówczesnych Austro-Węgier, obecnej Ukrainy. Jej mama zmarła podczas I wojny światowej. Ojciec pracował przy stawach u hrabiego Lanckorońskiego. Wychowaniem Tekli zajęły się siostry szarytki, które prowadziły szkołę w Przeworsku.

Po ślubie wraz z mężem pani Tekla przeprowadziła się do Borysławia. Na świat przyszły ich dwie córki: Janina (1928–2016) i Urszula (urodzona w 1929 r.). Pani Tekla przeżyła najstarszą córkę i swoich zięciów.

Po śmierci męża, do 103. roku życia pani Tekla mieszkała sama. Później zaopiekowali się nią wnuk i wnuczka. Autentyczność wieku pani Tekli udokumentował, we współpracy z rodziną i za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Wacław Jan Kroczek, polski korespondent Gerontology Research Group.

