Polski Ład dla zachodniego Pomorza. Morawiecki: To będzie wielka inwestycja

Podczas wizyty w Porcie Szczecin premier Mateusz Morawiecki mówił o Polskim Ładzie dla zachodniego Pomorza.

– Nasze podejście to jest rozsądny pragmatyzm, bo z jednej strony przedstawiam konkretne, wiarygodne inwestycje, za którymi kryją się kolejne konkretne miliardy zagwarantowane w budżecie państwa oraz w Polskim Ładzie – mówił.

– Polski Ład dla zachodniego Pomorza to z jednej strony ponowne uprzemysłowienie tego przepięknego regionu Polski, a z drugiej strony to tysiące mniejszych inwestycji (...) w każdej ze 113 gmin, w każdym z 18 powiatów i w każdym z 3 miast na prawach powiatu zachodniego Pomorza. Mamy dziesiątki miliardów już zaplanowanych inwestycji w ramach Polskiego Ładu, a częściowo wykonanych w ramach rządowego programu dróg lokalnych i rządowego programu – podkreślał.

"To będzie wielka inwestycja"

Premier zahaczył również o temat zachodniej obwodnicy Szczecina.

– Duże inwestycje przemysłowe, wielkie inwestycje przemysłowe potrzebują bardzo sprawnej infrastruktury. Ta sprawna infrastruktura wiąże się z możliwie dobrym systemem dróg, kolei i my mamy już dzisiaj końcowy etap planu przygotowań do ogłoszenia przetargu w systemie projektu i buduj dla zachodniej obwodnicy Szczecina – poinformował szef rządu.

– Zachodnia obwodnica Szczecina, ponad 50 km odcinek z najdłuższym tunelem w Polsce, 5 km tunelem, to będzie wielka inwestycja – blisko 5,5 mld zł, ale jestem po rozmowach w Ministerstwie Finansów i te środki będą zabezpieczone już w najbliższym Krajowym Programie Budowy Dróg. To oznacza, że w najbliższych kilku tygodniach będziemy mogli rozpisać pierwszy przetarg, a w najbliższych dwudziestu paru miesiącach ruszą prace budowlane – stwierdził.

Premier: Pomorze Zachodnie to polska racja stanu

– Pomorze Zachodnie to, jak powiedział prezydent Lech Kaczyński, polska racja stanu i my konsekwentnie dowodzimy tego, że to jest polska racja stanu i tutaj zmieniamy krajobraz gospodarczy – podkreślał premier Morawiecki.

– Szczecin ze Świnoujściem jest i staje się coraz bardziej takim hubem technologiczno-energetycznym Polski. Wiemy o rozbudowie terminala LNG w Świnoujściu. To będzie jedno z głównych miejsc dostaw gazu do Polski. Ale to początek drogi do ponownego uprzemysłowienia Szczecina, Świnoujścia, zachodniego Pomorza – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Porcie Szczecin.

