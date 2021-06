Koniec dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej. Biskupi podali datę

"Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br." – czytamy w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

Autorzy komunikatu poinformowali, że 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których obowiązywały w związku z pandemią COVID-19.

Zmiana obostrzeń w kościołach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od 13 czerwca będzie mogła być zajęta połowa miejsc w kościołach i w miejscach kultu. Za tę decyzję podziękował premierowi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Decyzja szefa polskiego rządu była odpowiedzią na list, jaki wysłał do niego przewodniczący KEP. Abp Gądecki zdecydowanie sprzeciwił się w nim sytuacji, w której obostrzenia w kościołach pozostawały wciąż takie same jak w momencie, gdy dziennie rejestrowano ok. 30 tys. nowych zakażeń.

"Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary" – pisał abp Gądecki w liście do premiera.

W związku z obowiązującymi dotąd limitami (jedna osoba na 15 mkw.), w wielu miejscach w Polsce wierni nie mieli możliwości swobodnego udziału w mszy św. Dotyczyło to zwłaszcza świątyń o mniejszej powierzchni. Z tego powodu biskupi diecezjalni wydali odpowiednie dyspensy zwalniające wiernych z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii, zachęcając jednak do uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i internetowych.

Czytaj też:

Dziś odnowienie Aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu JezusowemuCzytaj też:

Abp Chaput: Niektórzy biskupi byli "zbyt ulegli" wobec covidowych restrykcji