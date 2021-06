Konfederacja zorganizowała debatę kandydatów na RPO. Pojawił się tylko jeden

Prowadzący Krzysztof Lech Łuksza poinformował, że Lidia Staroń miała inne obowiązki.

Prof. Wiącek na debacie Konfederacji

W związku z nieobecnością kandydatki Prawa i Sprawiedliwości, prowadzący przeprowadził rozmowę z prof. Marcinem Wiąckiem, wystawionym przez KO, Lewicę, PSL, Polskę 2050 i koło Polskie Sprawy na. Jego kandydaturę poparło też Porozumienie Jarosława Gowina.

Konfederacja nie zadeklarowała, któremu z kandydatów zamierza udzielić swojego poparcia. Zaproponowała za to kandydatom na RPO wzięcie udziału w otwartej debacie. Jak podkreślili przedstawiciele narodowców i wolnościowców, w Sejmie doszło do sytuacji, w której to ich głosy zadecydują o tym, która z tych dwóch osób zostanie wybrana na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dwanaście poruszonych w rozmowie tematów zostało sformułowanych na bazie komentarzy i pytań internautów na profilach społecznościowych środowisk tworzących Konfederację. Dotyczyły one m.in. sprawy drukarza z Łodzi, Adam Bodnara, kwestii dotyczących klimatu i ekologii, dostępu do broni, lockdownu, akcji szczepień, a także wolności gospodarczej.

Krzysztof Bosak przekazał, posłowie Konfederacji przysłuchiwali się debacie na miejscu. Rozmowa Łukszy z prof. Więckiem była transmitowana w mediach społecznościowych.

Prof. Marcin Wiącek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014-18 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

