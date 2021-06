Fijołek: W Rzeszowie zwyciężyła jedność. Stąd zacznie się powrót do demokracji

Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej opublikowane zostały wyniki exit poll w Rzeszowie – sondażu Instytutu Badań Samorządowych.

Według nich głosowanie zakończyło się następującym wynikiem:

Konrad Fijołek - 55,8 proc. głosów,

Ewa Leniart - 25,1 proc.,

Grzegorz Braun - 9,8 proc.,

Marcin Warchoł - 9,3 proc.

Po ogłoszeniu wyników wyborów w sztabie Konrada Fijołka słychać było skandowanie jego nazwiska i "sto lat". – W Rzeszowie nie wygrała opcja, żadna formacja. W Rzeszowie zwyciężyła jedność. W Polsce w której tak silne są podziały, zwycięży jedność. I stąd zacznie się powrót do jedności, do demokracji. Mam nadzieję że puściliśmy w Polskę jasny sygnał, że można się jednoczyć wokół ważnych idei – mówił Fijołek. – Zakasuję od poniedziałku rękawy i zabieram się do pracy. A wy wyjedziecie na wakacje – dodał.

O fotel prezydenta Rzeszowa ubiegało się czworo kandydatów. Byli to Konrad Fijołek, wiceprzewodniczący rady Rzeszowa i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany m.in. przez opozycję; Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, popierana przez PiS; Marcin Warchoł, wspierany przez b. prezydenta miasta Tadeusz Ferenca, Solidarną Polskę i Porozumienie oraz Grzegorz Braun, poseł Konfederacji.

Oficjalne wyniki dotyczące nowego prezydenta Rzeszowa zostaną opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. To, kiedy dokładnie zostaną podane do wiadomości publicznej, będzie zależne od prędkości liczenia głosów. Może to jednak nastąpić już w poniedziałek rano.

