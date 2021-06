"Przełomowy sondaż". Co warszawiacy myślą o zwężeniu Al. Jerozolimskich?

Stołeczny ratusz chce przebudować Aleje Jerozolimskie. Przebudowa ma zostać przeprowadzona przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej. Na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Nowego Światu kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 metrów z każdej strony. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną również parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych.

Ratusz przekonuje, że w ten sposób przestrzeń bardziej przyjazna mieszkańcom – pieszym i rowerzystom.

Plany przedstawione przez władze Warszawy wzbudziły ożywioną dyskusję. Wielu komentatorów uważa, że to propozycja zupełnie nietrafiona. "Naprawdę super byłoby żyć w pięknym, zielonym, przyjaznym dla spacerowiczów i rowerzystów mieście, gdzie ludzie pozdrawialiby się z okolicznych knajpek. Problem w tym, że trzeba byłoby je od podstaw logicznie zaprojektować. A nie dostosowywać toster do zadań lodówki" – napisał ironicznie dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski.

Sondaż: Warszawiacy chcą zmian

"Rzeczpospolita" sprawdziła, jaki stosunek do zapowiadanych zmian mają mieszkańcy miasta.

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, ankietowani zostali poproszeni o dokończenie zdania: "Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaproponował nową wizję jednej z głównych ulic w mieście. Ma być dużo mniej samochodów, ale więcej miejsca dla zieleni i rowerów. Czy Pan/ Pani zdaniem…".

Zdecydowana większość badanych ma pozytywny stosunek do zwężania jezdni. 49 procent badanych odpowiedziało, że to dobry kierunek, a zmiany powinny być kontynuowane. 17 proc. ankietowanych odpowiedziało, że to zmiana we właściwym kierunku, ale powinna iść jeszcze dalej. Ich zdaniem centra miast powinny być wolne od samochodów. 16 proc. respondentów uznało zmiany za "dyskryminację kierowców". Z kolei 18 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

"Przełomowy sondaż"

Wyniki sondażu skomentował na Twitterze Jan Mencwel, prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

"Przełomowy sondaż w 'Rzeczpospolitej': mieszkańcy mają dość samochodozy, chcą normalnych, zielonych ulic z ruchem rowerowym. Poparcie dla zmian jest ogromne, a aż 17% uważa, że centrum powinno być wolne od aut. Jak to szło? Najpierw cię ignorują... a w końcu wygrywasz" – napisał.

