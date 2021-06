Kaczyński podał szczegóły porozumienia z Kukizem

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz wygłosili wspólne oświadczenie.

– Chcemy poinformować, że zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz’15. To porozumienie zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15 – powiedział Kaczyński, dodając, że chodzi o ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i o sędziach pokoju.

Polski Ład i arytmetyka sejmowa

– Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i to wszystko, co jest potrzebne, aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał. To jest przedsięwzięcie bardzo ważne – stwierdził prezes PiS.

Kaczyński ocenił, że formacja Kukiza ma "wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji i życia publicznego". – My podejmiemy to ryzyko wprowadzenia tego w życie, oczywiście w taki sposób, żeby w każdym wypadku było to zgodne z konstytucją – podkreślił prezes PiS.

Przyznał, że wsparcie ze strony Kukiz'15 jest ważne także "z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej" i oznacza "pewne rozszerzenie spektrum politycznego, także spektrum poglądów obywateli, do których możemy dotrzeć". – Sprawność Pawła Kukiza w mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła – ocenił Kaczyński.

Kukiz: To jeden z ważniejszych dni w moim życiu

Z kolei Kukiz stwierdził, że "po raz pierwszy od przynajmniej 6 lat pojawiła się realna szansa" wprowadzenia kluczowych z jego perspektywy zmian ustrojowych. – To jeden z ważniejszych dni w moim życiu. Liczę na owocną współpracę, liczę na to, że jeszcze za mojego życia Polska uzyska takie prawo, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy państwem w pełni demokratycznym – powiedział.

– Sam nie dałbym rady tego osiągnąć. Bez pieniędzy, bez szczególnego wsparcia mediów, przy wszechobecnym hejcie, nakręcaniu jednych na drugich. Cieszę się, że jest jak jest i mam nadzieję, że wygramy Polskę – podsumował Kukiz.

