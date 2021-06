Nieobecny prezydent. MSZ próbuje skontaktować się z Trzaskowskim. Bezskutecznie

O sprawie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Od 2 tygodni w imieniu MSZ usiłuje skontaktować się z Prezydentem Trzaskowskim w sprawie istotnej dla utrzymania zaangażowania polskiej firmy w kontrakt z zagr. partnerem. 50 miejsc pracy, dla budżetu państwa kilka mln zł. Prezydent jest zajęty" – napisał na Twitterze wiceszef MSZ.

Nieobecny prezydent

Jego wpis stanowił nawiązanie do ustaleń serwisu TVP.Info dotyczących aktywności Rafała Trzaskowskiego. Portal przypomniał, że tylko w ostatnich tygodniach prezydent Warszawy odwiedził m.in. Sopot, Rzeszów, Olsztyn, Zieloną Górę czy Szczecin. Jakie działania w innych miastach podejmuje włodarz stolicy? Dla przykładu, podczas swojej ostatniej wizyty w Gdańsku zachęcał do likwidacji TVP i promował swój nowy projekt polityczny Campus Polska Przyszłości.

Co ciekawe, według informacji podanych przez TVP.Info ta aktywność Trzaskowskiego nie odbywa się w ramach urlopu. Ten ma jeszcze przed sobą. Jak dowiedział się portal w stołecznym ratuszu, prezydent "był nieobecny w pracy przez 18 dni roboczych, a wszystkie ww. nieobecności są usprawiedliwione, płatne i zgodne z przepisami prawa”. "Kto prezydentowi wystawia usprawiedliwienia? Sekretarz miasta, którego powołał… sam Trzaskowski" – podkreśla serwis.

"To co wyczynia, to pogarda dla warszawiaków"

Oburzenia tym faktem nie kryje poseł PiS Jan Mosiński. – Stolica ma całą masę problemów, a gospodarz nie chce się nimi zajmować. Jeździ po Polsce i promuje swój projekt polityczny. Mimo to pobiera pieniądze z kasy samorządowej. Skoro chce się spełniać politycznie ma do tego pełne prawo, ale powinien w tym czasie wziąć urlop. To co wyczynia, to pogarda dla warszawiaków – skomentował parlamentarzysta.

