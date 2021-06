Lekarz apeluje: Natychmiast przerwać szczepienia dzieci i nastolatków na COVID-19

Dr Ratkowska przekonuje, że w Polsce trwa eksperyment medyczny w postaci masowych szczepień przeciw COVID-19 preparatami genowymi, które są w trzeciej fazie badań klinicznych. "Nie są to szczepionki w dotychczasowym sensie tego słowa (czyli wprowadzenie do mięśnia osłabionego patogenu żeby powstawały przeciwciała), tylko wprowadzenie kopii fragmentu materiału genetycznego wirusa SARS Cov-2 w postaci mRNA, który wnika do rybosomów naszych komórek i zmusza je do produkcji białka "S", czyli białka kolca wirusa (normalnie w naszych rybosomach wewnątrz komórek powstają białka na bazie naszego DNA)" – czytamy.

"Preparaty te zostały przez Europejską Agencję Leków (EMA) dopuszczone do obrotu na 24 miesiące w trybie warunkowym. Cytując za ekspertyzą Ordo Iuris Komisja Europejska nie wydała do tej pory względem którejkolwiek szczepionki przeciw Covid-19"zwyczajnego" pozwolenia na dopuszczenie do obrotu a tylko "warunkowe". Badanie kliniczne (czyli na ludziach) nowego, niestosowanego dotąd preparatu z definicji jest eksperymentem medycznym" – pisze dr Ratkowska.

Poniżej pełna treść listu: