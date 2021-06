Pytania do szefa MON i IPN. Senator zapowiada interwencję ws. pochówku b. szefa SB

Na początku czerwca do mediów dotarła informacja, że zmarł były szef Służby Bezpieczeństwa Władysław Ciastoń. Był on jednym z głównych podejrzanych w sprawie o sprawstwo kierownicze zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

Cichy pogrzeb na Powązkach

Okazuje, generał SB został wczoraj pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych.

"14 czerwca na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie został powołany Władysław Ciastoń, komunista, generał dywizji Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, wiceminister spraw wewnętrznych PRL, jeden z głównych podejrzanych o sprawstwo kierownicze zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki" – poinformował na Twitterze Michał Kozłowski, historyk i pracownik Wojskowego Biura Historycznego, jak zaznaczył stało się to "po ciuchu".

"Dla PiS-u antykomunizm jest kolejnym narzędziem zdobywania władzy"

Sprawą zainteresował się senator PSL Jan Filip Libicki. "W internecie wybuchła burza. Jak to możliwe, że po latach rządów PiS – partii werbalnie antykomunistycznej – dochodzi do takiej sytuacji? Zdaniem wielu internautów, taki pogrzeb nie mógł się bowiem odbyć bez asysty wojskowej" – napisał na swoim blogu polityk

Senator przyznał, że jego cała ta sprawa absolutnie nie dziwi. "Bo w odróżnieniu od szerokiej publiczności wiem, że dla PiS-u antykomunizm jest kolejnym narzędziem zdobywania władzy. Takim jak wiele innych" – wyjaśnił i dodał: "Jak wtedy, kiedy ojciec Rydzyk miał mieć nadajniki na Uralu, bo się wydawało, że się z nim Jarosław Kaczyński nie dogada. A jak się dogadał to ojciec Rydzyk jest obrońca polskości i Ojczyzny. Tak samo instrumentalny jest dla Jarosława Kaczyńskiego i PiSu antykomunizm i walka z agenturą. Przykłady sędziego Kryże, wypowiedzi o Edwardzie Gierku jako patriocie – kiedy było to potrzebne - cała masa byłych członków PZPR i osób o wątpliwej przyszłości w obrębie szerokiego obozu PiS jest tego dowodem".

Zdaniem Libickiego, zarówno PiS, jak i sam Jarosław Kaczyński "oczywiście się tym skandalem z pochówkiem Ciastonia nie przejmują", ale - jak podkreślił - prawdziwi antykomuniści są autentycznie oburzeni. "I słusznie" – dodał.

Będzie interpelacja

W związku z tym faktem, senator PSL zapowiedział konkretne działania. "Jutro zaczyna się posiedzenie Senatu. I jutro też zwrócę się do ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz szefa IPN z pisemną interpelacją, w której zapytam, czy podczas pogrzebu Władysława Ciastonia asystowała kompanię honorowa Wojska Polskiego? I jak szczegółowo wyglądał proces podejmowania decyzji co do pochówku Władysława Ciastonia na Wojskowych Powązkach w Warszawie" – poinformował Libicki.

Na jego tę zapowiedź zareagował Michał Kozłowski z WBH, który o pogrzebie Ciastonia poinformował.

Kim był Ciastoń?

Ciastoń to były szef Służby Bezpieczeństwa, były wiceminister spraw wewnętrznych PRL, członek PZPR. Był jednym z podejrzanych o sprawstwo kierownicze zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.

W 2019 r. został uznany przez sąd winnym represjonowania opozycjonistów poprzez ich bezprawne powołanie do wojska w listopadzie 1982, stanowiące zbrodnię przeciwko ludzkości oraz zbrodnię komunistyczną i prawomocnie skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności.

Zmarł 4 czerwca 2021 w wieku 97 lat.

