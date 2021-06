Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Wyjechali od razu po obradach Sejmu

Na posiedzeniu klubu PiS w Przysusze pojawili się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz europosłowie i parlamentarzyści PiS. Jak relacjonują media, spotkanie rozpoczęło się od kolacji, a jego kluczowym punktem było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie zakończyli rozmowy po nieco ponad dwóch godzinach.

Posiedzenie trwało trochę ponad dwie godziny, a jego najważniejszym aspektem było przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wbrew przypuszczeniom nie dyskutowano na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy i roli Porozumienia Jarosława Gowina w koalicji. Zamiast tego Jarosław Kaczyński miał akcentować siłę koalicji i tego, jaki jest plan na najbliższe dni, tygodnie i miesiące w związku z "ofensywą letnią".

Terlecki: Szykujemy się do ofensywy

– Przygotowujemy się do kongresu, do pewnej restrukturyzacji struktur partii, co bardzo nieładnie brzmi, ale tak to trzeba nazwać, a także do ofensywy, która będzie polegała na objeździe kraju przez czołówkę naszej partii – powiedział po spotkaniu wicemarszałek Terlecki.

– Reorganizacja będzie miała miejsce na zjeździe. Zjazd będzie musiał ją zatwierdzić, bo to będą zmiany w statucie. Natomiast objazd będzie dotyczyć przede wszystkim Polskiego Ładu – wyjaśnił.

Dopytywany był również o doniesienia, że prezes Jarosław Kaczyński miałby zrezygnować z posady w rządzie.

– To są informacje, których nie potwierdzam – odparł.

Głosowanie w Sejmie

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejm podjął kolejną, piątą już próbę wyłonienia nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej głosów uzyskała popierana przez Prawo i Sprawiedliwość niezależna senator Lidia Staroń. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 455 posłów. Za kandydaturą Lidii Staroń opowiedziało się 231 posłów. Na Marcina Wiącka swój głos oddało 222 parlamentarzystów.

