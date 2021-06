Popularność mObywatela nie słabnie. Ponad trzy miliony pobrań

3 152 412 – dokładnie tylu Polaków w swoich telefonach zainstalowało mObywatela. Jednak liczba rośnie z dnia na dzień. To nie tylko dowód na zaufanie, ale przede wszystkim na docenienie użyteczności aplikacji. – Ułatwianie życia Polakom – to główny cel naszej aplikacji. Stale ją rozwijamy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Nie tylko Polacy doceniają nasze działania. mObywatel to pionierskie rozwiązanie. Wiele europejskich państw stawia nas za przykład – wskazuje Andruszkiewicz.

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do najważniejszych dokumentów, w tym danych i zdjęcia z dowodu osobistego. Jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna, przydaje się w wielu życiowych sytuacjach. Oprócz danych z dowodu osobistego w mObywatelu można znaleźć m.in.:

mPrawo Jazdy - cyfrowy dokument z odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych,

mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu,

Licznik punktów karnych,

eRecepty - dzięki nim będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR,

Kartę Dużej Rodziny (mKDR) - Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin "3+" - zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej,

Bilety kolejowe - W mObywatelu można wyświetlić bilety zakupione w systemie PKP Informatyka: www.bilkom.pl lub bilet.wielkopolskiebilety.pl,

mLegitymacja szkolna/studencka - to tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje – upoważniają do zniżkowych przejazdów, wejść do kin, czy teatrów.

– W naszej aplikacji można też znaleźć krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu. Pobrało je już niemal 835 tysięcy osób. Wkrótce w mObywatelu dostępny będzie też Unijny Certyfikat COVID, który ułatwi podróżowanie po Unii Europejskiej – dodał Andruszkiewicz.