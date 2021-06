"Czy dzisiejszy świat jest bezpieczny?". Za nami I zjazd drugiej edycji Akademii Patriotyzmu

Celem projektu realizowanego przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego jest kształtowanie nowych elit: ludzi dynamicznych, ambitnych i szczerze oddanych Polsce. W drugiej edycji udział w Akademii weźmie młodzież z całej Polski. Warsztaty i wykłady prowadzone są przez ekspertów – przedstawicieli świata nauki, mediów, polityki. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź S.A.

Inauguracyjny wykład wygłosił red. Juliusz Sabak z portalu Defence24.pl. Jego temat to „Czy współczesny świat jest bezpieczny? Zagrożenia, ryzyka, szanse”. Podczas zajęć nie brakowało inspirujących dyskusji i spostrzeżeń uczestników, którzy chętnie opisywali z jakimi zagrożeniami spotykają się na co dzień oraz dowiedzieli się w jaki sposób mogą im zapobiegać. Wnioski, jakkolwiek nie zawsze optymistyczne, zmierzały do refleksji, że żyjemy w relatywnie bezpiecznym świecie, w którym trzeba jednak nadążać za rzeczywistością i nowymi wyzwaniami. Są nimi m.in. cyberbezpieczeństwo, wojna hybrydowa czy terroryzm.

Kolejny wykład przeprowadził dr Krzysztof Tenerowicz, prezes fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. Koncentrował się w nim na przedstawieniu skutecznych zasad komunikacji i marketingu politycznego. W czasie zajęć słuchacze mogli skonfrontować się z zaimprowizowanymi problemami i kryzysami. Dyskutowali o strategiach i skuteczności prowadzonych kampanii i akcji społeczno- politycznych.

Zjazd zamknęło spotkanie z prawnikiem, Karolem Pietrasem. W wykładzie pt. „ABC organizacji pozarządowych, jak rejestrować, jak działać?” udzielał słuchaczom praktycznych wskazówek na temat tego jak zaczynać i rozwijać swoją aktywność w organizacjach trzeciego sektora. Sporo miejsca poświęcił stronie formalnej funkcjonowania stowarzyszeń czy fundacji. Przestrzegał też przed zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać młodzi ludzie chcący działać społecznie.

Podsumowując pierwszy zjazd, Izabela Wyżga, koordynator drugiej edycji Akademii podkreśliła, że to "na czym nam zależy to aktywność naszych słuchaczy". – Ich zaangażowanie to dowód na to, że nasza inicjatywa jest potrzebna i należy ją rozwijać. W tym miejscu warto podkreślić rolę i znaczenie jakie ma dla naszego projektu wsparcie firmy takiej jak KGHM Polska Miedź S.A. Jej marka i prestiż przyciągają młodzież i stanowią dowód, że dużym polskim firmom zależy na młodych ludziach, ich Rozwoju i przyszłości – mówi.

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja projektu będzie niezwykle intensywna. Powodem jest napięty kalendarz, będący konsekwencją problemów z pandemią koronawirusa. Tym samym, po raz kolejny słuchacze Akademii spotkają się już 10 lipca.