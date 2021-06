Wybór RPO w Senacie. Podano datę głosowania

O tym, że głosowanie w sprawie wyboru RPO odbędzie się jutro, zdecydował Konwent Seniorów. Będzie to już piąta próba w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

We wtorek wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich zajmował się Sejm. Kandydatów było dwóch: prof. Marcin Wiącek, popierany przez opozycję i Porozumienie Jarosława Gowina oraz Lidia Staroń, senator niezależna wspierana przez PiS.

Staroń wygrała z Wiąckiem

Zgodnie z wnioskiem KO i PSL głosowanie zostało przeprowadzone nie w kolejności alfabetycznej, tylko łącznie. Za kandydaturą Staroń opowiedziało się 231 posłów. Z kolei na prof. Wiącka głosowało 222 parlamentarzystów.

13 maja w Senacie nie przeszedł kandydat PiS poseł Bartłomiej Wróblewski. Za jego kandydaturą na urząd RPO głosowało 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch się wstrzymało (Lidia Staroń i Jan Filip Libicki).

Przedłużona kadencja Bodnara

Od 2015 roku funkcję RPO pełni Adam Bodnar. Choć jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku, parlament do tej pory nie wybrał jego następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że pełnienie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji jest niezgodne z konstytucją. Prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że przepis ten traci moc po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. Wniosek do TK w tej sprawie wnieśli posłowie PiS.

– Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji, niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego RPO, który to czas nie jest w żaden sposób określony – mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia TK Stanisław Piotrowicz.

