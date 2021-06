"To kolejny wielki dzień dla polskich rodzin". Zaprezentowano Strategię Demograficzną 2040

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas wspólnej konferencji prasowej w ogrodach Zamku Ujazdowskiego w Warszawie zaprezentowali Projekt Strategii Demograficznej 2040.

"Rodzina jest oczkiem w głowie naszej polityki"

– Dzisiaj mamy ogromną przyjemność zaprezentowania programu demograficznego w ramach Polskiego Ładu, który ma wzmocnić Polskę – zaczął swoje wystąpienie szef rządu. Jak podkreślał, od tego jak w rodzinie dzieci są wychowywane zależy przyszłośc społeczeństwa. – To w rodzinie uczymy się cierpliwości, uczymy się odróżniać dobro od zła. Im więcej szczęśliwych rodzin tym bardziej szczęśliwe społeczeństwo – mówił dalej premier Morawiecki. Przypominając o prorodzinnych działaniach rządu, podkreślił: "wsparcie polskich rodzin mamy w naszym kodzie genetycznym".

Szef rządu wskazywał, że jeśli nie byłoby wsparcia dla rodzin, za dekadę lub dwie czekałaby nas zapaść lub paraliż systemu emerytalnego oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego.

– Ok. 40 proc. Polaków chce mieć trójkę lub więcej dzieci, 98 proc. Polaków w ogóle chce mieć dzieci, to bardzo dużo. W badaniach widać, że podglebie jest przygotowane. Ale musimy bardziej wzmocnić naszą politykę rodzinną ze strony państwa – przekonywał Mateusz Morawiecki. – Rodzina jest oczkiem w głowie naszej polityki w ramach Polskiego Ładu. Będziemy robili wszystko, żeby inne polityki - mieszkaniowa, podatkowa, związana z programem rolnym - zbiegały się w punkcie o nazwie wsparcie dla polskich rodzin – podkreślał.

"Jesteśmy w pełni gotowi i przygotowani"

– To kolejny wielki dzień dla polskich rodzin, rodzina w centrum życia, rodzina w centrum uwagi, ale przede wszystkim budowanie państwa opartego na szczęśliwych rodzinach – mówiła z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak podkreślała, Strategia Demograficzna jest wyzwaniem. – To nie działanie na jedną kadencję. To musi być stabilne działanie, które zabezpieczy i da bezpieczeństwo polskim rodzinom – przekonywała.

Maląg przekazała, że Strategia jest zbudowana na konkretnych badaniach i odpowiada na wszystkie potrzeby, te dotyczące polityki mieszkaniowej, podatkowej, stabilnej pracy i opieka nad dziećmi do lat 3. – Jesteśmy w pełni gotowi i przygotowani do realizowania konkretnych działań – zapewniła.

Wśród priorytetowych kierunków działań zaprezentowanej w czwartek Strategii Demograficznej 2040 znalazły się kwestie związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności pracy młodych rodziców, poprawą jakości ochrony zdrowia oraz opieką nad dziećmi w 2. i 3. roku życia. Celem działań rządu jest doprowadzenie do zastępowalności pokoleń w 2040 roku.

