Tusk zostanie szefem PO? "Polityka": To już przesądzone

"Polityka" twierdzi, że informację o powrocie Tuska potwierdziła w trzech niezależnych źródłach z otoczenia byłego premiera. Według nieoficjalnych informacji tygodnika, Tuskowi pomóc w odbudowie PO mają m.in. jego byli ministrowie Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski. "W tej układance znajdzie się, co oczywiste, również miejsce dla Borysa Budki – nie jest jeszcze ustalone, jaką obejmie funkcję, ale poważnie rozważany jest scenariusz, wedle którego Budka wraca na stanowisko szefa klubu Koalicji Obywatelskiej (za Cezarego Tomczyka kojarzonego z Rafałem Trzaskowskim)" – dodaje "Polityka".

Tygodnik ocenia, że ewentualny powrót Tuska byłby gejmczendżerem na polskiej scenie politycznej. "Donald Tusk nie tylko cieszy się autorytetem i ma ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej, ale też najlepiej z obecnych liderów prodemokratycznej strony zna przeciwnika. W końcu to on wygrywał z Kaczyńskim" – rozpływa się "Polityka".

Lewicowy tygodnik dodaje również, że na najbliższy weekend planowana jest kolejna tura rozmów "w wąskim gronie szykującym Platformę do zmiany szefa". "Jedyny możliwy dla Tuska scenariusz to powrót na fotel przewodniczącego" – oceniają rozmówcy "Polityki".

4 czerwca były premier, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk udzielił wywiadu TVN24, w którym zadeklarował się jako "patriota Platformy Obywatelskiej", oświadczając, że nie pozwoli, by ta partia przeszła do historii. W poniedziałek natomiast doszło do spotkania lidera Platformy Obywatelskiej Borysa Budki z Donaldem Tuskiem. Politycy obejrzeli razem mecz Polski ze Słowacją na Euro 2020, który przegraliśmy 1:2. "Wszyscy dziś kibicujemy Biało-Czerwonym. Jesteśmy jedną drużyną!" – pisał na Twitterze Budka, dołączając zdjęcie, na którym widać, jak razem z Tuskiem trzymają biało-czerwony szalik reprezentacji.

– Spotkanie Tuska z Budką było w trzech ważnych sprawach: o Polsce, Platformie i piłce nożnej. Myślę, że w tej kolejności – stwierdził szef klubu PO Cezary Tomczyk.

Czy powrót Tuska pomoże KO?

We wtorek Radio Zet opublikowało wyniki sondażu IBRiS, w którym zapytano Polaków o powrót Tuska w kontekście ostatnich notowań Koalicji Obywatelskiej. 34,9 proc. badanych odpowiedziało, że powrót Tuska wzmocni poparcie dla KO. Przeciwnego zdania było 42,5 proc. Odpowiedź "nie wiem" wybrało 22,7 proc. pytanych.

Co ciekawe, wśród wyborców konkretnych partii, którzy wierzą w pozytywny wpływ powrotu Tuska na sondaże KO, największy odsetek jest wśród wyborców Lewicy. Sądzi tak aż 66 proc. osób, które w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku zagłosowały na lewicową koalicję. Nieco niższy wynik odnotowano wśród wyborców KO – 65 proc.

Najbardziej sceptyczni w sprawie powrotu Tuska i jego wpływu na sytuację w Koalicji Obywatelskiej są zwolennicy PiS i Konfederacji (20 proc.).

