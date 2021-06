Pawłowicz wyłączona przez TK z jednej ze spraw. Sama zgłosiła prośbę

Trybunał Konstytucyjny zdecydował w czwartek o wyłączeniu sędzi Krystyny Pawłowicz ze składu orzekającego w sprawie pytania prawnego dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN przez TSUE.

TK uwzględnił wniosek Bodnara

Wniosek o wyłączenie Krystyny Pawłowicz ze składu orzekającego złożył RPO Adam Bodnar. Jak podkreślił we wniosku, wypowiedź sędzi, która orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości ws. Turowa określiła jako "agresję" oraz "bezczelną gangsterkę". RPO wskazał we wniosku, że sędzia TK nazwała sędzię TSUE Silvię de Lapuerta "sabotażystką polityczną i sądową".

"Według Rzecznika takie wypowiedzi nie są godne jakiejkolwiek osoby pełniącej urząd władzy i zaufania publicznego. Wyklucza to sędzię, jako nieobiektywną (...). Sędzia odnosi się do orzeczeń TS skrajnie emocjonalnie, agresywnie, nie przebierając w słowach. Samą zaś sędzię TS deprecjonuje, znieważa i obraża" – czytamy we wniosku Adama Bodnara.

Pawłowicz też chciała wyłączenia

Jak informuje Trybunał Konstytucyjny, prośbę o wyłączenie zgłosiła sama Krystyna Pawłowicz. Sędzia przyznała, że publicznie wypowiedziała się krytycznie na temat wiceprezes TSUE pani Silvii de Lapuerta, co może przez opinię publiczną, w kontekście orzekania, zostać odebrane jako stronnicze – opisuje wp.pl.

TK podaje w komunikacie: "Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że treść złożonego oświadczenia przesądza zaistnienie przesłanek wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz z udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. P 7/20. Postanowienie zapadło jednogłośnie".

Krystynę Pawłowicz zastąpi w składzie orzekającym Stanisław Piotrowicz.

