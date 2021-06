Chorwacja: Turyści z Polski mogą wjeżdżać bez testów, świadectw szczepień i kwarantanny

W zamieszczonym na Facebooku komunikacie w języku polskim Chorwacka Wspólnota Turystyczna wyraźnie zaznacza, że wjazd bez dodatkowych obostrzeń jest możliwy tylko dla osób, które przybywają do Chorwacji bezpośrednio z krajów lub regionów, które są umieszczone na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Dodatkowo nie mogą one również wykazywać oznak choroby i mieć kontaktu z zakażonymi osobami.

Obecnie na mapie kolorem zielonym oznaczone są wszystkie polskie województwa, ale też wszystkie regiony Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, a także część Chorwacji. Całe terytorium Słowenii oznaczone jest kolorem pomarańczowym.

Jakie zasady obowiązują w Chorwacji?

Jeżeli osoby jadące do Chorwacji z krajów z zielonej listy po drodze będą musiały przejechać przez kraj/region, który nie jest na niej umieszczony, na granicy będzie trzeba udowodnić, że przejeżdżało się przez nie tylko tranzytem - czytamy na stronie chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych. W komunikacie Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej doprecyzowano, że za potwierdzenie tranzytu i niezatrzymywania się na terenie nieujętym na zielonej liście może posłużyć np. "dowód uiszczenia opłat za autostrady, rachunek za paliwo itp., na podstawie których będzie możliwe określenie dokładnego czasu podróży przez te kraje/regiony".

Osoby przybywające do Chorwacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale z terenów, które nie są wpisane na zieloną listę ECDC, muszą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego nie starszego niż sprzed 48 godz. lub PCR wykonanego najwcześniej 72 godz. przed przybyciem. Zamiast badania można okazać świadectwo szczepień przeciw Covid-19 lub test potwierdzający przebycie infekcji. Bez żadnych zaświadczeń i testów granicę mogą przekroczyć dzieci do 12 lat towarzyszące rodzicom spełniającym warunki wjazdu. Chorwacja, podobnie jak Polska, używa już systemu Unijnego Certyfikatu Covid, który ułatwia przedstawianie zaświadczeń.

Pamiętaj o dokumencie

Chorwacja nie należy do strefy Schengen, na granicy należy więc okazać ważny paszport lub dowód osobisty. Przy wjeździe trzeba także wypełnić formularz lokalizacyjny; można to zrobić wcześniej online, co ułatwi procedurę graniczną.

Aktualizowana co czwartek mapa ECDC stanowi pomoc w skoordynowanym podejściu do podróży po Europie w czasach pandemii. Na zielono oznaczane są regiony państw (w Polsce są to województwa), w których 14-dniowy wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców jest mniejszy niż 50, a odsetek pozytywnych testów na obecność koronawirusa mniejszy niż 4 proc. albo w których wskaźnik nowych infekcji wynosi mniej niż 75, a odsetek pozytywnych testów - mniej niż 1 proc.

W przypadku zmian na liście ECDC i ewentualnym zaznaczeniu któregoś z polskich województw kolorem innym niż zielony, by wjechać do Chorwacji bez testu i kwarantanny, na granicy będzie trzeba przedstawić dokument w języku angielskim potwierdzający zameldowanie w województwie objętym zieloną strefą - zaznaczono w komunikacie.