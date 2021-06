WP: Gowin został "zawieszony" we własnej partii

O sprawie informuje Wirtualna Polska. W skład prezydium zarządu, które "zawiesiło" Gowina, wchodzą politycy kwestionujący przywództwo wiecepremiera.

Adam Bielan zaplanował na niedzielę kongres, na którym ma dojść do połączenia jego powstałej niedawno Partii Republikańskiej z Porozumieniem. Na wydarzenie został zaproszony prezes PiS Jarosław Gowin.

Gowin zawieszony?

Dzisiaj politycy skupieni wokół Adama Bielana mieli podjąć uchwałę w myśl której Jarosław Gowin został zawieszony na trzy miesiące w prawach członka partii.

– Taki krok wymusiła na nas opinia konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego. Musieliśmy zawiesić Gowina, bo inaczej partii groziłaby delegalizacja – twierdzi Adam Bielan.

WP dotarło do rzeczonej opinii, w której czytamy:

"Trzyletnie kadencje władz partii, liczone od dnia wyborów, kończą się z chwilą wyboru nowych władz, ale wybór ten musi zostać wykonany z poszanowaniem statutowego określenia długości kadencji. W przeciwnym razie przepis dotyczący długości kadencji byłby pozbawiony praktycznego znaczenia, co oznaczałoby że prezes partii decyduje o tym, jak długo będzie sprawował swój urząd niezależnie od wymagań statutowych.(...) Statut partii Porozumienie Jarosława Gowina przywiązuje wagę do zasady kadencyjności władz partii stanowiąc, że "kadencja wszystkich władz Partii trwa trzy lata". Tym samym wobec niewprowadzenia w statucie zasady prorogacji w sposób wyraźny, a nie dorozumiany, jeśli wybór nowych władz nie nastąpi w porę, to władze, których kadencja upłynęła, nie mogą działać".

Spór w Porozumieniu

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach w Porozumieniu toczy się spór dotyczący przywództwa w partii. Europoseł Adam Bielan twierdzi, że zarząd Porozumienia, rozszerzony w październiku na wniosek Gowina został uzupełniony wbrew przepisom statutowym.

W połowie lutego Adam Bielan ogłosił, że złoży do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchwale sądu koleżeńskiego o wygaszeniu kadencji prezesa Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu konwencji krajowej. Następnie na to stanowisko powołano wiceminister rozwoju Iwonę Michałek. Wcześniej funkcję pełnił właśnie Bielan.

Z kolei stronnicy Gowina przekonują, że Bielan i Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z partii w lutym b.r.

