Nie żyje Marek Tokarski. Operator TVP miał 64 lata

Tokarski zmarł w piątek. Informację o jego śmierci przekazała redakcja TVP Sport.

„Marek Tokarski był człowiekiem wielkiej pasji do zawodu, który wykonywał. Niestraszne były mu największe sportowe wyzwania. Z wytrwałością i zaangażowaniem obrazował emocje, które przyciągały przed telewizory miliony widzów. Zarażał uśmiechem, zawsze służył dobrą radą, a swoje zamiłowanie do estetyki podkreślał na każdym kroku” – czytamy we wspomnieniach zamieszczonych przez redakcję.

"Spoczywaj w pokoju"

Tokarski pracował dla Telewizji Publicznej od wielu lat. Mężczyzna współpracował przy transmisji najważniejszych imprez sportowych w Polsce.

"W dniu meczu ze Słowacją nagrywaliśmy jeszcze krótką rozmowę, a wczoraj od nas odszedł. Marek Tokarski - świetny operator i bardzo pozytywny człowiek. Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach... Spoczywaj w pokoju i pilnuj @sport_tvppl gdziekolwiek jesteś" – napisał na Twitterze dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.

"Umarl Marek Tokarski. Genialny operator. Przede wszystkim Przyjaciel. Byl zawsze i wszedzie… strasznie smutno…" – dodaje Alek Dzieciolowski, dziennikarz Telewizja Polska.

"Mistrz anegdot z niepodrabialną energią... Świetny operator i tak barwna postać. Nie chce uwierzyć..." – napisał z kolei Piotr Jagiełło.

