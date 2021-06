Dworczyk: Zaatakowano nasz kraj

W rozmowie z serwisem wPolityce.pl minister Michał Dworczyk odnosząc się do kradzieży maili należących do członków gabinetu Mateusza Morawieckiego przyznał, iż jego zdaniem należy to odbierać jako atak szerszy niż na rząd Rzeczpospolitej. – Zaatakowano nasz kraj – podkreślił.

– Wiemy, że chodzi o tysiące kont pocztowych, .Oddzielnym tematem jest, nad iloma adresami mailowymi udało się hakerom zapanować i wykraść korespondencję. Pytanie jest w związku z tym jeszcze jedno, czy i kiedy te informacje zostaną wykorzystane. Dlatego w tej sprawie jako klasa polityczna powinniśmy być powściągliwi, nie dając satysfakcji prowokatorom. Choćby z tego powodu, że ten atak nie dotyczy wyłącznie polityków jednej strony sceny politycznej – przekonywał Michał Dworczyk.

Szef KPRM został zapytany także o to, co ma sobie do zarzucenia jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. – Zawsze można zrobić więcej by skrzynka pocztowa była lepiej zabezpieczona, by miała podwójną weryfikacje, być może powinienem używać tokenów, posiadać skrzynkę pocztową u innego dostawcy, część rozmów prowadzić z innej skrzynki – przyznał rozmówca wPolityce.pl. Zaapelował jednak aby pamiętać, że "hakerom udało się wkraść do wielu polityków na służbowe i prywatne konta pocztowe, konta w social mediach, wejść do systemów rządowych wielu państw takich chociażby supermocarstwo jakim jest USA". – Ja w ciągu ostatnich 9 miesięcy hasło zmieniałem 12 razy – oświadczył.

Oświadczenie prezesa PiS

W wydanym w piątek specjalnym oświadczeniu wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego. "Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie" – czytamy w komunikacie podpisanym wiceprezesa Rady Ministrów.

