Kto zyska na współpracy między Kukizem a Kaczyńskim. Ciekawe wyniki sondażu

Tydzień temu, w poniedziałek 14 czerwca prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz wygłosili wspólne oświadczenie dotyczące nawiązania współpracy programowej.

W zamian za poparcie kluczowych dla partii Pawła Kukiza ustaw (chodzi m.in. o przepisy antykorupcyjne czy te dotyczące sędziów pokoju) Prawo i Sprawiedliwość uzyskało sojusznika w głosowaniu nad rozwiązaniami zawartymi w Polskim Ładzie.

Polski Ład to rządowy program społeczno-gospodarczy, który ma dać impuls gospodarce do podniesienia się z koronakryzysu oraz umożliwić Polakom szybsze zmniejszenie dystansu dzielącego ich od bogatych społeczeństw Zachodu.

– Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i to wszystko, co jest potrzebne, aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał. To jest przedsięwzięcie bardzo ważne – powiedział podczas poniedziałkowego ogłoszenia współpracy prezes PiS.

Z kolei Kukiz stwierdził, że "po raz pierwszy od przynajmniej 6 lat pojawiła się realna szansa" wprowadzenia kluczowych z jego perspektywy zmian ustrojowych.

Kto zyska na współpracy

SW Research na zlecenie portalu rp.pl przeprowadziło sondaż, w którym zapytano Polaków, kto ich zdaniem bardziej zyska na ogłoszonej niedawno współpracy dwóch partii.

Większość badanych wskazała, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie beneficjentem porozumienia z Kukiz'15. Uważa tak 31,1 proc. respondentów. Z kolei 24,2 proc. z nich jest zdania, że zyskają oba ugrupowania. Partię Pawła Kukiza jako wygranego porozumienia wskazało tylko 8,4 proc. ankietowanych.

Zdaniem 9,1 proc. pytanych obie partie stracą na współpracy. Zdania w tej sprawie nie ma 27,2 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.06-16.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

