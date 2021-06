Tyle osób zaszczepiło się już przeciwko COVID-19

Z danych opublikowanych w poniedziałek na stronach rządowych wynika, że w Polsce wykonano dotąd dokładnie 26 494 562 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 11 190 284 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 63 569.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 29 662 020 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 27 044 560 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 038 dawek. Zgłoszono 11 443 niepożądane odczyny poszczepienne.

Ilu Polaków jeszcze się zaszczepi?

Z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że już ponad połowa Polaków deklaruje, że zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi. Wśród nich najwięcej jest wyborców Koalicji Obywatelskiej – 73 proc., z kolei najmniej zwolenników Zjednoczonej Prawicy – 57 proc.

Co ciekawe, wśród osób niezaszczepionych jedynie 39 proc. deklaruje, że zamierza to zrobić.

Badanie wskazuje więc, że w Polsce w sumie zaszczepi się ok. 70 proc. Polaków. Jak zauważa portal wPolityce.pl, "to wynik wyższy niż wynikało z pierwszych badań w tej sprawie, ale też niższy od takiego, który zapewniłby Polsce bezpieczeństwo".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1068 osób w dniach od 11 do 14 czerwca 2021 roku.

