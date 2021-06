Blisko 160 milionów na sprzęt dla strażaków

Ze sprzętu mogą się cieszyć strażacy z OSP w całym kraju. Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości osiągnęło w ciągu ostatnich latach aż 158,6 mln złotych. Do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło m.in. ponad 100 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych quadów, tysiące zestawów ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki, nożyce do cięcia karoserii, noże do pasów bezpieczeństwa, kamery termowizyjne, radiotelefony, ubrania ochronne, hełmy i buty strażackie.

Udzielanie takiego wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych jest możliwe dzięki rozszerzeniu formuły działania Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z przygotowanym programem o wsparcie mogą się ubiegać – w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków – gminy i miasta na prawach powiatów z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafia do poszczególnych jednostek OSP. Strażacy ochotnicy niosą pomoc z ogromnym oddaniem, a często z narażeniem własnego życia. Ratują ofiary wypadków – zdarzeń, które w świetle prawa są przestępstwem.

Jak pomocny jest sprzęt, pokazała ostatnio tragedia w Nowej Białej. W ramach działań funduszu OSP Nowa Biała, dysponuje samochodem ratowniczo-gaśniczy, który zastąpił ponad trzydziestoletnie auto. Samochód jest wyposażony w zbiornik wodny 5000 l oraz 500 l środka pianotwórczego. Z uwagi na jego niezawodność jest używany do wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczył on również w piątkowej akcji ratowniczej w Nowej Białej.