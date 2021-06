Wybrano laureatów programu OFF 2021

Program Stypendialny OFF 2021 to jedno z największych przedsięwzięć, mających na celu pomoc uczniom szkół licealnych i technicznych w aplikacji na prestiżowe, światowe uniwersytety. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla mieszkańców mniejszych miejscowości i rodzin z niższym dochodem. Jest to już druga odsłona programu stypendialnego. W tym roku Rada Fundacji wraz z mentorami przeanalizowała ponad 300 aplikacji, wyłoniła 40 finalistów i 22 zwycięzców. Gala wręczenia stypendiów odbędzie się 1 lipca w Pałacu na Wodzie w Warszawie. Laureaci stypendium OFF 2021 otrzymają pomoc w postaci całorocznego wsparcia doświadczonych mentorów, którzy doradzą swoim podopiecznym w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery. Mentorzy, którzy sami napotykali podobne przeszkody w drodze na zagraniczne studia, będą dzielić się swoim doświadczeniem z zakresu aplikacji na prestiżowe uniwersytety. Ponadto, 22 laureatów z całej Polski wypłynie w lipcu w tygodniowy Rejs Mentoringowy po mazurskich jeziorach. W trakcie rejsu uczniowie poznają swoich opiekunów i wezmą udział w warsztatach karierowych i edukacyjnych. Inicjatywa organizowana jest przez Our Future Foundation – fundację prowadzoną przez studentów i absolwentów najlepszych polskich, a także zagranicznych uczelni. Jej misją jest wyrównywanie szans poprzez pomoc osobom z nieuprzywilejowanych środowisk w dostępie do edukacji na najwyższym poziomie.

– Jak co roku staliśmy przed bardzo trudnym wyborem, ponad 300 uzdolnionych i aktywnych uczniów ze wszystkich województw złożyło aplikacje do naszego Programu Stypendialnego. Ta liczba pokazuje, że Polska pełna jest ambitnych młodych ludzi, którzy stawiają przed sobą wielkie cele. Nasi laureaci uczą się w szkołach rozsianych po całej Polsce. Mieliśmy fantastycznych aplikantów z Warszawy, ale także niezwykle uzdolnionych zwycięzców z mniejszych miejscowości, jak chociażby z Wiśniowej w Beskidzie – mówi prezes Fundacji Michał Mazur.

Our Future Foundation ma już 4-letnie doświadczenie we wspieraniu uzdolnionej młodzieży. Do tej pory Fundacji udało się pomóc już ponad 90 młodym Polakom, którzy dzięki wsparciu mentorów oraz ciężkiej pracy rozpoczęli naukę na takich uniwersytetach jak Oxford, Cambridge, Yale, NYU, czy Berkley.

Sponsorami Ogólnopolskiej Kwalfikacji Stypendialnej są:

PGNiG S.A. – Sponsor strategiczny

BEST S.A. – Sponsor główny

Goldman Sachs i Bank Gospodarstwa Krajowego – Sponsorzy

Partnerem Kwalfikacji jest ARP S.A.

Patronat Medialny nad Galą Wręczenia Stypendiów objęli: Dziennik Gazeta Prawna, Onet, Business Insider, INN Poland, ISBnews, My Company Polska, Do Rzeczy, Tygodnik Przegląd, Polsat News, Polska Agencja Prasowa, TVP Info, Niezależna.pl, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie.