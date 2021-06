Sousa: Dla nas ten mecz jest jak finał

Mecz Polski ze Szwecją rozpocznie się w środę o 18.00. We wtorek trener narodowej drużyny Paulo Sousa odpowiadał na pytania dziennikarzy przed najważniejszym meczem Polski na tych mistrzostwach.

Mecz jak finał

Po remisie z Hiszpanią (1:1) polska drużyna nadal ma szansę, aby wystąpić w 1/8 finału EURO 2020. Aby awansować podopieczni Portugalczyka muszą jednak wygrać z drużyną "Trzech Koron". Trener jest świadomy presji, jaka będzie ciążyła na zawodnikach.

– Dla nas ten mecz jest jak finał. Musimy być skoncentrowani jakby to był finał od pierwszych do ostatnich sekund, by odnieść to zwycięstwo – stwierdził Sousa podczas wtorkowej konferencji prasowej.

– Szwecja to zespół bardzo dobrze broniący. W tym roku zagrali 7 meczów i zremisowali tylko jeden - z Hiszpanią. Na tym turnieju nie stracili jeszcze bramki. To jeden z najlepszych zespołów jeżeli chodzi o odbiory i przechwyty piłki. To trudne pokonać taki zespół, mamy jednak swoje atuty i pomysły – dodał.

Złe wieści z szatni

Niestety trener Polaków przekazał także niepokojące wieści dotyczące zdrowia niektórych zawodników.

– Tak, mam pewne wątpliwości co do składu, również ze względu na kondycję piłkarzy. Jutro ocenimy i podejmiemy końcowe decyzje. 2-3 piłkarzy zmaga się także z drobnymi urazami. Potrzebujemy jutro pomyśleć, by podjąć końcowe decyzje – powiedział Sousa.

Trener przyznał także, że w tej chwili mocno pracuje z zawodnikami nad strefą mentalną.

– Mentalność to coś, nad czym pracujemy od pierwszego dnia. Potrzebujemy większego balansu, zarówno gdy przegrywamy, jak i gdy wygrywamy. Nie tylko wewnątrz zespołu, ale także wokół niego. Będziemy próbować z naszej strony dać przykład, by bardziej kontrolować emocje. Chcemy tej samej mentalności w każdej sytuacji, grając u siebie, na wyjeździe, grając z silnym i słabym rywalem – powiedział.

Paulo Sousa podziękował również polskim kibicom za wiarę i wsparcie.

