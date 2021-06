Gorąco w Sejmie. PiS przegrało głosowanie

W porannym bloku głosowań podczas środowego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli wniosek opozycji o uzupełnienie porządku obrad o informację ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od 4 marca 2016 roku w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Daniel Obajtek.

Ponad 80 posłów PiS nieobecnych

Za wnioskiem opozycji w tej sprawie opowiedziało się 170 posłów, przeciw było 151, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziało 139 parlamentarzystów,w tym 81 z Prawa i Sprawiedliwości.

Po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów, po którym oświadczyła, że uznaje głosowanie. Oznacza to, że pod koniec jutrzejszego posiedzenia minister Ziobro przedstawi informację w tej sprawie.

– Sejm wniosek przyjął. Jednocześnie poprosiłam szefa informatyków, żeby sprawdził, jak to jest możliwe… Uznałam wyniki głosowania. Prosiłam o to, żeby sprawdzić, mamy nowy system, wróciliśmy do normalnego, stacjonarnego głosowania. W związku z tym też muszę wiedzieć, czy od razu mogę powiedzieć dziękuję i są wyniki, czy musimy chwilę czekać. Uznaję to głosowanie – powiedziała Elżbieta Witek.

Opozycja: Kontrowersje wokół Obajtka wracają do Sejmu

Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryją posłowie opozycji.

