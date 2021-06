ORLEN uruchomił pierwszy format sklepowo-gastronomiczny "ORLEN w ruchu"

Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek przekazał, że ORLEN wychodzi poza stacje paliw. W Warszawie został uruchomiony pierwszy format sklepowo-gastronomiczny ORLEN w ruchu. Do końca roku klienci będą mogli zrobić zakupy w 40 kolejnych punktach zlokalizowanych w największych miastach, a docelowo powstanie ich około 900.

– ORLEN rozwija się bardzo dynamicznie. Jest już spółką multienegretyczną. Bardzo mocno inwestuje w rafinerie i przemysł petrochemiczny, a także w procesy akwizycyjne. Przechodzimy renesans swojego rozwoju – mówił podczas konferencji Daniel Obajtek.

Inwestycje w detal

Prezes ORLEN-u podkreślił, że przedsiębiorstwo bardzo mocno inwestuje w detal. – W strategii przeznaczamy na rozwój detalu około 11 miliardów złotych. […] Ale jesteśmy też mocno zainteresowani formatem poza paliwowym – powiedział dyrektor generalny ORLEN-u.

– Dlatego zdecydowaliśmy się na akwizycję jednej ze starszych firm, jaką był ruch. Zaczęliśmy proces inwestycyjny, który ma zmienić tę firmę i nadać jej nową dynamikę. […] Przewidujemy z segmentu detalicznego zysk operacyjny rocznie ponad 5 miliardów złotych. Obecnie osiągamy około 3 mld – przekazał.

– Inwestujemy w rozwój nowych formatów, ale również inwestujemy mocno w usługi kurierskie. W tym roku będziemy mieć około 5 tysięcy punktów odbioru paczek. Do końca września wprowadzimy 200 automatycznych maszyn do paczek. Do końca roku będzie ich około 500 – zapowiedział Daniel Obajtek.

