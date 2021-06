"Giganci nauki" - kampania edukacyjna IPN z patronatem "Do Rzeczy"

Projekt IPN składa się z kilku elementów. To portal internetowy Gigancinauki.pl, udostępnienie treści słownika polskich wynalazców i odkrywców oraz podręcznik tematyczny "Swego nie znacie". Wszystkie te narzędzia mają za zadanie przypominać, jak polscy wynalazcy i uczeni zmieniali świat i jak wiele wnieśli w rozwój wielu państw.

Polskie dokonania

Polacy stworzyli fundamenty współczesnej elektroniki, podstawowy składnik nawozów sztucznych, najsłynniejszy radiotelefon świata – walkie-talkie, wykrywacz min używany przez wszystkie armie świata, bombę wodorową, pierwszy pojazd księżycowy czy podstawy hologramu.

W czasach najintensywniejszego rozwoju nauki, Polacy byli zaangażowani przede wszystkim w działania mające zachować i utrwalić tożsamość narodową. Nasza historiografia odnotowywała więc działaczy patriotycznych, bohaterów walczących o sprawę narodową oraz tych, którzy wspierali tę walkę piórem. Naukowcy pozostawali w cieniu. Teraz dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej ich dokonania będą znane szerzej.

– Nasi rodacy stworzyli fundamenty wielu dziedzin współczesnych technologii. Zapoczątkowali rozwój przemysłu naftowego, elektroniki, łączności bezprzewodowej i nowoczesnego przemysłu chemicznego. Nie trafili do narodowego panteonu. IPN chce to zmienić. To oręż do promowania nowego wizerunku Polski na świecie – przekonuje prezes Instytutu dr Jarosław Szarek.

Inicjatywa IPN

Od lutego 2021 r. IPN publikuje co miesiąc filmy dokumentalne o kolejnych naukowcach na kanale IPNtvPL.

Instytut przystąpił także do: zdigitalizowania oraz udostępnienia w domenie publicznej zawartości "Słownika…" w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej publikacji i uczonych, którzy się w nim znaleźli.

Na stronie gigancinauki.pl czytelnicy mogą oddać swój głos na na postać, która ich zdaniem dokonała najbardziej przełomowych odkryć i wynalazków. Istnieje możliwość wyboru postaci 12 naukowców. Swoje głosy można oddawać do końca września 2021 roku.

Tygodnik "Do Rzeczy" objął patronatem medialnym kampanię edukacyjną IPN "Giganci nauki".