Kaczyński ukarany przez sejmową komisję etyki za ostre słowa o opozycji

O sprawie poinformował TVN24. W rozmowie z reporterem stacji posłanka Monika Falej z Lewicy, która jest członkiem sejmowej komisji etyki potwierdziła, że Jarosław Kaczyński otrzymał karę nagany za słowa o posłach opozycji.

– Został ukarany za to, że do posłów i posłanek opozycji mówi, że jesteśmy przestępcami. Jako prawnik powinien wiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie informacje, że ktoś popełnia przestępstwo, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Nie zrobił tego, więc to, co zrobił na sali sejmowej, było bezprawne i za to został ukarany – powiedziała.

Słowa Kaczyńskiego

Słowa, za które został ukarany Kaczyński, padły z sejmowej mównicy 28 października 2020 roku. Prezes PiS odnosił się wtedy do trwających protestów przeciwników wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji eugenicznej.

Przypomnijmy, że TK uznał za niekonstytucyjne zapisy ustawy, które dopuszczały zabicie dziecka w przypadku podejrzenia wykrycia ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu. Po decyzji sędziów w Polsce wybuchły gwałtowne protesty środowisk lewicowych i feministycznych. Manifestacje odbywały się w stanie pandemii koronawirusa, kiedy wszelkie zgromadzenia powyżej 5 osób były zakazane.

Kaczyński wskazywał w swoim przemówieniu, że posłowie opozycji inspirowali i popierali uliczne wystąpienia, przez co mogli doprowadzić do rozprzestrzenienia się wirusa.

– Wy w tej chwili, w imię własnych interesów, małych brudnych interesów, interesów (Sławomira – red.) Nowaka, wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami, możecie sobie wrzeszczeć – powiedział wtedy prezes PiS.

