Nie żyje Wojciech Karolak. Wybitny muzyk miał 82 lata

Informację o śmierci muzyka przekazał dziennikarz Hirek Wrona.

"Wojciech Karolak usnął snem wiecznym. W spokoju i ciszy. R. I. P." – napisał na Twitterze dziennikarz muzyczny.

"W wieku 82 lat zmarł Wojciech Karolak - polski muzyk jazzowy, pianista, kompozytor, saksofonista altowy i tenorowy, aranżer, wirtuoz organów Hammonda. Prywatnie mąż Marii Czubaszek" – informację potwierdził także profil Polskiego Radia na Twitterze.

Wybitny muzyk

Karolak urodził się 28 maja 1939 roku w Warszawie. Muzyczną karierę rozpoczął w 1958 roku, kiedy zaczął występować z zespołem Jazz Believers w roli saksofonisty wspólnie z Janem Ptaszynem Wróblewskim oraz Krzysztofem Komedą.

W okresie od 1959 do 1960 grał na saksofonie w grupie The Wreckers pod kier. Andrzeja Trzaskowskiego, ojca obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Karolak występował także w zespołach Andrzeja Kurylewicza oraz Polish Jazz Quartet (wspólnie z Wróblewskim).

Potem grał w takich zespołach jak: Mainstream i Time Killers. Współpracował także z innymi muzykami m.in. z Grzegorzem Ciechowskim przy albumie "Tak! Tak!". Z kolei po 1989 roku nagrywał z Jarkiem Śmietaną.

Muzyk komponował także ścieżki dźwiękowe do filmów m.in. "Konopielki" Witolda Leszczyńskiego. Układał także muzykę do tekstów żony ("Ballada o spełnionych dniach", "Wyszłam za mąż, zaraz wracam", "Miłość jest jak niedziela", "Krótki metraż", "Była sobie para" i "Każdy as bierze raz".) - Marii Czubaszek, która zmarła w 2016 roku.

