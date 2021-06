Pieniądze, samochody i hulajnogi. 1 lipca rusza loteria szczepionkowa

"Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną!" – przekazało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Jak poinformowano, loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. "Zaszczep się i wygraj! Wykonaj pełne szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym w Polsce. Dzięki temu będziesz mógł zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień do 30 września i wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa przy pełnym zaszczepieniu" – czytamy w komunikacie.

Rejestracja na szczepienie

CIR podkreślił, że rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 zajmuje tylko chwilę, siebie lub kogoś bliskiego można zapisać przez bezpłatną infolinię 989, portal pacjent.gov.pl, poprzez wysłanie smsa o treści "SzczepimySie" na numer 880-333-333 lub odwiedzając pobliski punkt szczepień. Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać na stronie www.gov.pl/szczepimysie - czytamy.

Jak poinformowano w komunikacie, aby wziąć udział w loterii - która potrwa od 1 lipca do 30 września 2021 roku - trzeba mieć ukończone 18 lat, zarejestrować się na www.pacjent.gov.pl na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub zadzwonić na infolinię 989 i wyrazić zgodę na udział w loterii do 30 września.

"Nie zapomnij o zaktualizowaniu swojego numeru telefonu komórkowego. Na ten numer otrzymasz powiadomienie SMS w przypadku wygranej. Otrzymasz także wiadomość SMS z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będziesz mógł również wypłacić w oddziale PKO BP" - poinformował CIR.

Jakie nagrody?

"Zarejestrowałeś się? Jesteś o krok od wygranej! Przed Tobą aż cztery szanse na nagrody: 1 nagroda natychmiastowa, 1 nagroda tygodniowa, 1 nagroda miesięczna oraz 1 nagroda finałowa" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, codziennie do wygrania są nagrody natychmiastowe - nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie; pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

W ramach loterii przewidziano też nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę: 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych oraz 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot. W trakcie trwania loterii odbędą się również trzy losowania nagród miesięcznych: 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych oraz 6 samochodów osobowych Toyota Corolla.

6 października - poinformował CIR - odbędzie się losowanie nagród finałowych: 2 nagród pieniężnych w wysokości 1 mln zł oraz 2 samochodów osobowych Toyota C-HR.

W komunikacie podkreślono, że w przypadku losowań tygodniowych, miesięcznych i losowania finałowego wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego; organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin, dostępne będą od 1 lipca na www.gov.pl/szczepimysie/loteria - czytamy.