Sądecczyzna: Wielkie straty po przejściu trąby powietrznej. Premier zapowiedział pomoc

"W okolicach miejscowości Piątkowa koło Nowego Sącza przeszła trąba powietrzna. Na Sądecczyźnie spadł też grad wielkości nawet piłki do tenisa. Największe zniszczenia są w dwóch miejscowościach – Koniuszowej i Librantowej. Tornado zerwało tam kilkanaście dachów i powaliło drzewa. Na miejscu są strażacy, którzy zabezpieczają teren" – opisuje portal krakow.wyborcza.pl.

Nagrania udostępniane w mediach społecznościowych pokazują skalę tragedii.

Premier zapowiada pomoc

"Żadnego z mieszkańców Sądecczyzny, którzy ucierpieli w wyniku przejścia trąby powietrznej przez Piątkową, Librantową, Koniuszową i inne miejscowości, nie zostawimy bez wsparcia. Pomoc będzie koordynować na miejscu Ryszard Pagacz - Wicewojewoda Mał. oraz Z-cy Komendanta Woj. PSP" – zapowiedział na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Sytuacja w Małopolsce wciąż nie jest stabilna. Nad regionem przetaczają się potężne burze.

Niepokojące prognozy

IMGW podaje, że nocą na południu, w centrum i na wschodzie kraju spodziewane są burze, które mogą być gwałtowne, w towarzystwie ulewnego deszczu, gradu i silnych porywów wiatru osiągających nawet 130 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. W najbliższych godzinach prognozowane są tam burze z opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem.

W czterech województwach tych przewidywane są burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. W niektórych miejscach można spaść nawet do 60 mm wody. IMGW ostrzega, że porywy wiatru mogą dochodzić do 110km/h, a miejscami nawet do 130 km/h.

