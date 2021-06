Polski Ład podniesie posłom pensje. Znamienny komentarz

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", w projektach ustaw składających się na Polski Ład mają znaleźć się zapisy podnoszące uposażenia parlamentarzystów oraz członków rządu.

Jarosław Kaczyński miał złożyć obietnicę podniesienia na zamkniętym posiedzeniu klubu PiS w Przysusze. Ustalenia gazety potwierdził poseł PiS Waldemar Andzel. – Wpłynie ustawa, to zobaczymy, czy podwyżki będą. Parlament musi to jeszcze przegłosować – podkreślił.

Pytany o wypowiedzi Andzela był również Radosław Fogiel. – Ja nie zamierzam absolutnie z nim polemizować – stwierdził w rozmowie z Radiem Zet.

– To było zamknięte posiedzenie klubu, więc proszę wybaczyć, ale co dzieje się Przysusze, zostaje w Przysusze, bo tam odbywało się posiedzenie klubu, ja nie będę mówił w mediach co było na zamkniętym posiedzeniu klubu – dodaje Fogiel.



Polski Ład

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany na początku maja. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Warto zauważyć, że według sondażu CBOS, 30 proc. Polaków uważa, że straci na zmianach podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie. Co ciekawe przekonanych o tym, że coś zyskają jest 23 proc. ankietowanych. 8 proc. z nich wskazało, że "zyska", a 15 proc., że "raczej zyska".

