Morawiecki: Ta dyskusja nas podzieliła

– Zasadniczą częścią wczorajszej debaty była dyskusja o Rosji. RE odrzuciła propozycję zresetowania stosunków z Rosją i spotkania na najwyższym szczeblu bez zakończenia agresywnej polityki wobec sąsiadów i państw UE – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej przed drugim dniem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Nie będzie szczytu UE z Putinem

– Była propozycja Niemiec i Francji, aby doszło do spotkania liderów. Ja i wielu innych przywódców sądzimy, że jest to dalece przedwczesne i byłaby to nagroda dla prezydenta Rosji za jego politykę, ataki i wojnę konwencjonalną na Ukrainie. Ta dyskusja nas podzieliła. Polska odrzuciła propozycję Niemiec, bo uważamy, że byłoby to jego docenienie. Stąd długa dyskusja doprowadziła do innych konkluzji niż były proponowane – mówił dalej szef polskiego rządu.

RE potępiła cyberataki Rosji

Jak zapewnił, "Rada Europejska potępiła ataki cybernetyczne na Polskę i Irlandię". – Podkreśliłem, że ataki z Rosji powinny zostać zaprzestane. Mamy dowody, że to ataki, które mają doprowadzić do destabilizacji, dezinformacji i osłabienia UE. To jasne dla wszystkich krajów – mówił.

– Jesteśmy otwarci na współpracę z Rosją, ale musi dojść do realizacji wykonania porozumień mińskich i w szczególności zaprzestania agresywnej polityki wobec sąsiadów – zaznaczył premier Morawiecki.

Wzmocnienie współpracy z USA i NATO

Premier Morawiecki poinformował również, że "doprowadziliśmy do wzmocnienia zapisów dotyczących współpracy z zewnętrznymi partnerami – USA i NATO"

– Europa musi być silną także w polityce zagranicznej. Zależało nam też na wzmocnieniu partnerstwa wschodniego i ten zapis znalazł się w konkluzjach – podkreślił.

